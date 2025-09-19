قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شراء وحدات سكنية.. الداخلية تنفي صلتها بجمعية تضرر منها مواطن بدمياط
مع نهاية موسم الصيف.. ارتفاع الأمواج يغلق الشواطئ المفتوحة بمرسى مطروح
مجزرة جديدة بحق الشعب السوداني في دارفور.. تفاصيل
قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا.. هل يكرر الأهلي سيناريو دوري 91- 92 بالدوري؟
أعضاء الأهلي يشاركون في عمومية تعديلات النظام الأساسي.. صور
توافد أعضاء الأهلي للمشاركة في عمومية تعديلات قانون الرياضة.. صور
جمال شعبان يكشف سر انتشار الجلطات القلبية بين الشباب
ما هو Gemini وما هي أبرز ميزاته؟
اليونيفيل تدعو جيش الاحتلال للتوقف الفوري عن شن أي غارات والانسحاب الكامل
سفير كوريا الجنوبية: العلاقات مع مصر تشهد طفره تصنيعية كبيرة
أهم حدث فى القرن الـ 21.. أطول كسوف كلي للشمس يشهده العالم في هذا الموعد
راغب علامة يطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية
أخبار العالم

الأونروا : تكلفة النزوح من مدينة غزة تتجاوز 3180 دولار

محمود نوفل

 
أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين الأونروا أن تكلفة النزوح من مدينة غزة تتجاوز 3180 دولارا والناس لم تتقاض أجرا منذ عامين.

وقال  الأونروا في بيان لها : : الوقود غير متوفر في قطاع غزة ويصعب الحصول على مكان وإسرائيل تمنع إمدادات المأوى منذ قرابة 7 أشهر

كما طالبت الأونروا بإدخال مساعداتنا إلى قطاع غزة.

أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة انهيار آخر سبل الحياة المتبقية للمدنيين في مدينة غزة وسط تصاعد العمليات العسكرية.

وفؤ وقت سابق أشارت الأونروا - بحسب ماصرح به  مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة - إلى تضرر 11 منشأة للأونروا بضربات إسرائيلية خلال 5 أيام.

وقال المكتب الأممي أن منشآت الأونروا المتضررة والتي تأثرت بشدة بالضربات الإسرائيلية كانت مراكز لجوء طارئة لنحو 11 ألف شخص.

وذكر المكتب أن أكثر من مليون نازح داخل قطاع غزة منذ انهيار وقف إطلاق النار في مارس الماضي.

كما حذر المكتب الأممي من أن فرص دعم السكان الجائعين تعرقل بشكل منهجي.

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الاطفال الثلاثة

شارب مخـ ـدرات.. أب ينهي حياة صغـ ـاره الثلاثة في الدقهلية| تفاصيل

صادق خان - ترامب

مهاجما عمدة لندن .. ترامب: صادق خان أسوأ عمدة في العالم ولم أرغب حضوره بالعشاء الملكي

أسعار الطماطم

مجنونة ياقوطة| موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو

جهاز الراوتر

6 أماكن يجب تجنب وضع الراوتر فيها للحصول على أسرع إنترنت

هل كنس البيت ليلا

هل كنس البيت ليلا سبب الفقر والنكد والمشاكل الزوجية؟.. انتبه لـ7 حقائق

هل يجوز للخاطب أن يمسك بيد مخطوبته

هل يجوز للخاطب أن يمسك يد مخطوبته؟.. الإفتاء تجيب

سعر الدولار

سعر أعلي دولار اليوم 19-9-2025

حسام حبيب

حسام حبيب ومارتن يتألقان بحفل ضخم في الزمالك.. صور

ياسمين صبري

ملهمة.. رسالة مؤثرة لـ ياسمين صبري من متابعة

سلاف فواخرجي

اليوم .. عرض فيلم" سلمي" ضمن فاعليات بغداد السينمائي

بالصور

فستان قصير.. بوسي تخطف الأنظار خلال أحدث ظهور

بوسي
بوسي
بوسي

فستان لافت.. عبير صبري تخطف الأنظار بظهورها

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

القطارات تكشف عن عيب خطير في سيارات تسلا.. لا يمكنها التعرف عليه

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

المتهم

تحقيقات موسعة في اتهام شاب بالتحرش بفتاة في ميكروباص بالقاهرة

ايناس مكي

إيناس مكي تكشف حقيقة خلافتها مع شقيقها أحمد وأسباب طلاقها لأول مرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

