صور الذكاء الاصطناعي المفبركة تهدد المجتمع وتربك الرأي العام.. تفاصيل

حذر الخبير التكنولوجي مصطفى رحيم من تزايد المخاطر الناتجة عن الصور المفبركة التي تنتجها تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن هذه الصور باتت أكثر إقناعًا وتشابهًا مع الحقيقة، ما يصعّب على الجمهور العادي التفريق بينها وبين الصور الحقيقية.

وأوضح رحيم، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن التطور السريع في أدوات الذكاء الاصطناعي – ومنها بعض التطبيقات والنماذج المتاحة عبر جوجل – ساعد على إنتاج صور عالية الدقة لشخصيات تبدو واقعية تمامًا، حتى أن البعض لا يتمكن من اكتشاف أنها مزيفة.

وأشار إلى أن بعض الصور المتداولة مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي أظهرت أشخاصًا في مواقف غير واقعية أو بمراحل عمرية مختلفة، ومع ذلك اعتقد الكثيرون أنها صور حقيقية، وهو ما يعكس حجم الخطر المرتبط بانتشار هذه التقنية.