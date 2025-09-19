بدء اجتماعات التنمية المحلية ووفد كوريا الجنوبية بسقارة

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريراً حول سلسلة الاجتماعات التي عقدت بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بين قيادات الوزارة ووفد من وزارة البيئة الكورية المعنى بتنفيذ مشروع إنشاء "مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر" والممول بمنحة بين حكومة جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا الجنوبية .

شارك في الاجتماعات من قيادات الوزارة د.عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف علي مركز سقارة ، ود.خالد قاسم مساعد الوزيرة لشئون البيئية والتنمية المجتمعية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة و والدكتورة نجلاء العادلى المشرف على الإدارة العامة للتعاون الدولى والاتفاقيات ود.محمود يوسف رئيس الادارة المركزية لمركز سقارة وممثلو الجهات الاستشارية والشركات المنفذة للمشروع ، كما ضمن الوفد الكوري ممثلين عن وزارة البيئة الكورية و عدد من الجهات الاستشارية من الجانبين الكوري و المصري .

وشهدت الاجتماعات تفقد مركز سقارة والتعرف على الاحتياجات التقنية واللوجستية تمهيداً لتنفيذ مشروع مركز محاكاة إدارة المخلفات الصلبة وبناء قدرات العاملين في هذا المجال و مركز بيانات معلوماتية وقاعات تدريب افتراضية بنظام المحاكاة وذلك لبناء القدرات للعاملين بالإدارة المحلية في مجال إدارة المخلفات الصلبة.

ويأتي المشروع ضمن بنود اتفاقية تعاون موقعة الجانبين المصري والكوري وتتضمن مشروعات ينفذها الجانب الكوري لنقل الخبرات والتجارب الناجحة في نظام التعامل وإدارة المخلفات الصلبة.



كما تضمنت الزيارة جولة ميدانية داخل مركز التنمية المحلية للتدريب لاستعراض القدرات الفنية واللوجستية للمركز وتفقد المواقع المقترحة لتنفيذ مركز البيانات وقاعات التدريب الافتراضي المقرر تنفيذها بالمركز .

ومن جانبها أكدت د. منال عوض علي الاهتمام الذي توليه لملف تدريب وتأهيل الكوادر المحلية في الديوان العام للوزارة ومختلف محافظات الجمهورية والتحسين المستمر للبيئة التدريبية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وبناء صف قيادي ثان وثالث بالإدارة المحلية ، لتحقيق خطة واستراتيجيات بناء الإنسان المصري بأسلوب علمي ، مشيرة إلي حرصها علي الاستفادة من الخبرات الأجنبية المختلفة في ملفات عمل الإدارة المحلية وتوفير بعض الفرص والمنح التدريبية للعاملين بالمحليات في بعض الدول بالخارج وكذا نقل الخبرات الدولية في عدد من المجالات وخاصة ملف المخلفات البلدية الصلبة .

وفي السياق ذاته أكد الدكتور عصام الجوهرى على تقدير الوزارة للدعم المقدم من الجانب الكوري والحرص على تذليل كافة الصعوبات أمام تنفيذ المشروعات المقرر تنفيذها ضمن نطاق البروتوكول الموقع بين الطرفين، مؤكداً على ضرورة أن يتم اسراع وتيرة التنفيذ في المرحلة القادمة وفق أطر زمنية واضحة ومخرجات يمكن قياسها بشكل دوري لمتابعة نسب الإنجاز في المشروع.

و أكد د.خالد قاسم على متابعة السيدة وزيرة التنمية المحلية لكافة خطوات المشروع و دعم هذه الخطوات للوصول للنتائج المطلوية لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة و التدريب عليها و الاستفادة من خبرات الجانب الكورى.