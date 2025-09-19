قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كاميرات المراقبة كلمة السر في كشف سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري
قرارات رئاسية وتوجيهات للحكومة.. الرئيس السيسي يوجه بتوفير مخزون مطمئن من السلع
رامون دياز.. الأهلي يفاوض وفنزويلا وبيرو على الخط| من يفوز بالمدرب الأرجنتيني؟
طرح برومو الجزء الثاني من فيلم هيبتا
هآرتس: مظاهرات في غلاف غزة ضد استمرار الحرب واعتقال 4 إسرائيليين
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025
مهرجان بورسعيد السينمائي يفتتح فعالياته بندوة لتكريم النجم الراحل محمود ياسين
شرم الشيخ.. مقصد عالمي متجدد 40% زيادة في معدل السياح
أيمن عاشور: بنك المعرفة المصري تجاوز كونه مجرد منصة إلكترونية ليصبح أداة استراتيجية شاملة
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف
الداخلية تضبط قضايا بالنقد الأجنبي بـ12 مليون جنيه خلال 24 ساعة
عمرو محمود ياسين: والدي ترك إرثا كبيرا وساهم فى تسديد ديون مصر
بدء اجتماعات التنمية المحلية ووفد كوريا الجنوبية بسقارة

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريراً حول سلسلة الاجتماعات التي عقدت بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بين قيادات الوزارة ووفد من وزارة البيئة الكورية المعنى بتنفيذ مشروع إنشاء "مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر" والممول بمنحة بين حكومة جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا الجنوبية .

شارك في الاجتماعات من قيادات الوزارة د.عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف علي مركز سقارة ، ود.خالد قاسم مساعد الوزيرة لشئون البيئية والتنمية المجتمعية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة و والدكتورة نجلاء العادلى المشرف على الإدارة العامة للتعاون الدولى والاتفاقيات  ود.محمود يوسف رئيس الادارة المركزية لمركز سقارة وممثلو الجهات الاستشارية والشركات المنفذة للمشروع ، كما ضمن الوفد الكوري ممثلين عن وزارة البيئة الكورية و عدد من الجهات الاستشارية من الجانبين الكوري و المصري .

وشهدت الاجتماعات تفقد مركز سقارة  والتعرف على الاحتياجات التقنية واللوجستية تمهيداً لتنفيذ مشروع مركز محاكاة إدارة المخلفات الصلبة وبناء قدرات العاملين في هذا المجال و مركز بيانات معلوماتية وقاعات تدريب افتراضية بنظام المحاكاة وذلك لبناء القدرات للعاملين بالإدارة المحلية في مجال إدارة المخلفات الصلبة.

ويأتي المشروع ضمن بنود اتفاقية تعاون موقعة الجانبين المصري والكوري وتتضمن مشروعات ينفذها الجانب الكوري لنقل الخبرات والتجارب الناجحة في نظام التعامل وإدارة المخلفات الصلبة.

كما تضمنت الزيارة جولة ميدانية داخل مركز التنمية المحلية للتدريب لاستعراض القدرات الفنية واللوجستية للمركز وتفقد المواقع المقترحة لتنفيذ مركز البيانات وقاعات التدريب الافتراضي المقرر تنفيذها بالمركز .

ومن جانبها أكدت د. منال عوض علي الاهتمام الذي توليه لملف تدريب وتأهيل الكوادر المحلية في الديوان العام للوزارة ومختلف محافظات الجمهورية والتحسين المستمر للبيئة التدريبية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وبناء صف قيادي ثان وثالث بالإدارة المحلية ، لتحقيق خطة واستراتيجيات بناء الإنسان المصري بأسلوب علمي ، مشيرة إلي حرصها علي الاستفادة من الخبرات الأجنبية المختلفة في ملفات عمل الإدارة المحلية وتوفير بعض الفرص والمنح التدريبية  للعاملين بالمحليات في بعض  الدول بالخارج وكذا نقل الخبرات الدولية في عدد من المجالات وخاصة ملف المخلفات البلدية الصلبة .

وفي السياق ذاته أكد الدكتور عصام الجوهرى على تقدير الوزارة للدعم المقدم من الجانب الكوري والحرص على تذليل كافة الصعوبات أمام تنفيذ المشروعات المقرر تنفيذها ضمن نطاق البروتوكول الموقع بين الطرفين، مؤكداً على ضرورة أن يتم اسراع وتيرة التنفيذ في المرحلة القادمة وفق أطر زمنية واضحة ومخرجات يمكن قياسها بشكل دوري لمتابعة نسب الإنجاز في المشروع.

و أكد د.خالد قاسم على متابعة السيدة وزيرة التنمية المحلية لكافة خطوات المشروع و دعم هذه الخطوات للوصول للنتائج المطلوية لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة و التدريب عليها و الاستفادة من خبرات الجانب الكورى.

التنمية المحلية منال عوض مركز سقارة

صادق خان - ترامب

مهاجما عمدة لندن .. ترامب: صادق خان أسوأ عمدة في العالم ولم أرغب حضوره بالعشاء الملكي

أسعار الطماطم

مجنونة ياقوطة| موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو

جهاز الراوتر

6 أماكن يجب تجنب وضع الراوتر فيها للحصول على أسرع إنترنت

هل يجوز للخاطب أن يمسك بيد مخطوبته

هل يجوز للخاطب أن يمسك يد مخطوبته؟.. الإفتاء تجيب

سعر الدولار

سعر أعلي دولار اليوم 19-9-2025

هاكان فيدان

لمواجهة التهديدات الإقليمية.. فيدان: تركيا تدعو مصر والسعودية لتعاون أمني ودفاعي

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة.. بكام الكيلو؟

هل هناك صلاة تسمى بـ"كن فيكون" لقضاء الحوائج

هل هناك صلاة تسمى بـ"كن فيكون" لقضاء الحوائج؟.. الإفتاء تجيب

المسجد الحرام

بث مباشر.. شعائر خطبة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين

وزارة الاوقاف

نننشر نص موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف

وزارة الأوقاف

الأوقاف تفتتح 20 مسجدا جديدا اليوم ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

فستان قصير.. بوسي تخطف الأنظار خلال أحدث ظهور

فستان لافت.. عبير صبري تخطف الأنظار بظهورها

القطارات تكشف عن عيب خطير في سيارات تسلا.. لا يمكنها التعرف عليه

المتهم

تحقيقات موسعة في اتهام شاب بالتحرش بفتاة في ميكروباص بالقاهرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

