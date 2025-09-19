قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير دفاع باكستان : برنامج بلادنا النووي سيكون متاحا للسعودية
وزيرة التضامن تصطحب وزير الأسرة والتنمية الاجتماعية بسنغافورة في زيارة لمستشفى الناس
الزراعة: زيادة صادرات مصر من العنب والفراولة والبرتقال إلى بريطانيا
سعر الجينه الذهب اليوم الجمعة 19-9-2025
مؤهل يلعب بأوروبا.. عمرو الدردير يشيد بأداء عبد الله السعيد
مأساة في نبروه.. أب يقتـ.ل 3 أطفـ.ال ويطعن زوجته وينهي حياته| القصة الكاملة
عيد أبو الحمد يكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالته بعد تعرضه لوعكة صحية
خطيب المسجد الحرام: تحصنوا بكتاب الله وسنة النبي من مُحدثات الأمور
وزير التعليم العالي يهنئ المجتمع الأكاديمي بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2025/ 2026
صلاح عبد العاطي: واشنطن شريكة في الإبادة الجماعية بغزة عبر استخدام متكرر للفيتو
مكتب التنسيق.. إعلان نتائج تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية
روسيا.. اشتعال النيران في مستودع للدهانات على مساحة 300 متر مربع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الفن التشكيلي يوثق الهوية المصرية ويحول الشوارع لمناطق جذب سياحي

صباح البلد
صباح البلد
إسراء صبري

أكد الفنان التشكيلي علي عبد الفتاح، المشارك في تأسيس مبادرة مشروع ذهب مصر، أن المشروع سينفذ على مراحل تبدأ من القاهرة، مع تدريب فرق من الشباب والفنانين للمشاركة في رسم الجداريات.

وأشار خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى إلى أن مبادرة مشروع ذهب مصر، تستهدف دمج المجتمع المحلي في الأنشطة الفنية، واختيار مواقع استراتيجية وسياحية لتحويلها إلى مساحات تعكس التراث والثقافة المصرية وتبرز الهوية البصرية للمدن.


وأضافت الفنانة التشكيلية مها جميل، أن الفن التشكيلي يسهم في نشر الوعي الجمالي وتوثيق الثقافة المصرية، فضلًا عن دوره في تنشيط السياحة عبر تحويل الشوارع إلى مناطق جذب ثقافي وسياحي.

الفن التشكيلي الهوية المصرية الشوارع الجداريات صباح البلد

