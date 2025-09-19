الفن التشكيلي يوثق الهوية المصرية ويحول الشوارع لمناطق جذب سياحي

أكد الفنان التشكيلي علي عبد الفتاح، المشارك في تأسيس مبادرة مشروع ذهب مصر، أن المشروع سينفذ على مراحل تبدأ من القاهرة، مع تدريب فرق من الشباب والفنانين للمشاركة في رسم الجداريات.

وأشار خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى إلى أن مبادرة مشروع ذهب مصر، تستهدف دمج المجتمع المحلي في الأنشطة الفنية، واختيار مواقع استراتيجية وسياحية لتحويلها إلى مساحات تعكس التراث والثقافة المصرية وتبرز الهوية البصرية للمدن.



وأضافت الفنانة التشكيلية مها جميل، أن الفن التشكيلي يسهم في نشر الوعي الجمالي وتوثيق الثقافة المصرية، فضلًا عن دوره في تنشيط السياحة عبر تحويل الشوارع إلى مناطق جذب ثقافي وسياحي.