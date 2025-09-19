تعيين أوائل العلوم الصحية خلال تكريمهم بمؤتمر إيجي هيلث 2025

كرمت النقابة العامة للعلوم الصحية، على مدار يومين، أوائل الخريجين من الكليات والمعاهد العليا للعلوم الصحية، والمعاهد الفنية الصحية، بحضور النقابات الفرعية، وعمداء كليات ومعاهد العلوم الصحية العليا والفنية، والطلبة وأولياء.

وقدمت منى حبيب، أمين عام نقابة العلوم الصحية، عرضا للحضور تضمن ماهية الاحتفال بأوائل الخريجين، وهي دعمهم ومشاركتهم وأسرهم، كتتويج لرحلة تعليمية طويلة، وبداية مرحلة عملية مستقبلية، يجب أن يكونوا فيها على قدر المسؤولية.

وقالت إن التكريم يضم 270 خريجا، بينهم 70 من الكليات والمعاهد العليا، و200 من أوائل الجمهورية وأوائل المعاهد الفنية الصحية، يشمل 11 تخصصا، وهي المختبرات الطبية، وتركيبات الأسنان، والأشعة والتصوير الطبي، والأطراف الصناعية، والأجهزة الحيوية، وبصريات وعلوم الرؤية، ورعاية تنفسية، ورعاية الحالات الحرجة والطوارئ، والمراقبة الصحية، وصيانة الأجهزة الطبية، والتسجيل الطبي والإحصاء.

المكرمون من جامعتي المنوفية والجلالة، ومعهدي بني سويف وبدر العالي للعلوم الصحية، والمعاهد الفنية الصحية الثلاث عشر على مستوى الجمهورية.

قال أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحة، إن النقابة تضم 26 نقابة فرعية للعلوم الصحية تغطي مصر كلها، وهو كان حلم لأبناء المهنة، وتولد بعد تدشينها معاهد عليا للعلوم الصحية، وكليات عديدة حكومية وخاصة وأهلية، بجانب المعاهد الفنية الصحية، وتحرص النقابة على تكريم أوائل هذه الكيانات سنويا احتفاء بهم.

وأضاف الدبيكي: أحلم باندماجكم في مجالس إدارات النقابة العامة والفرعيات بالمحافظات مستقبلا، ولكن ذلك بعد الارتقاء بالمستويات التعليمية والحصول على البكالوريوس ثم الدراسات العليا من دبلومات وماجستير ودكتوراه، وهو ما يؤهلكم لتولي المناصب القيادية في الكليات والمعاهد والشركات والمعامل ومراكز الأشعة وغيرها.

وأوضح نقيب العلوم الصحية، أن المنظومة الطبية ليست طبيب وتمريض فقط، ولكن يقع على عاتق أبناء العلوم الصحية فحص المرضى ومسؤولية كبيرة نحو المنظومة الصحية.

وقال د. ياسر رماح، عميد كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفية، إن تكريم الأوائل هو تحفيز للخريجين والطلبة معا، في كافة برامج التدريس، حيث يتم تكريم 30 خريجا من الكلية في احتفالية العلوم الصحية بهم، على هامش معرض ومؤتمر إيجي هيلث، وهم نواة سوف يبنى عليهم منظومة صحية تساهم في بناء المجتمع.

ونصح أوائل الخريجين بعدم الاكتفاء بالحصول على البكالوريوس فقط، بل استكمال تعليمهم بالدراسات العليا، وهو ما يؤهلهم لسوق العمل المحلي والدولي، والتميز فيه، بل وتولي قيادة العملية التعليمية للعلوم الصحية بكافة أشكالها في مصر.

د. عمر الشوربجي، عميد معهد بدر العالي للعلوم الصحية، قال إن تخرج الطلبة ليس النهاية، بل هو بداية الطريق العملي، مشيرا إلى اجتهاد نقابة العلوم الصحة في توفير أفضل الخدمات والخبرات لأبناء المهنة والطلبة والخريجين.

د. نشأت عبدالله، رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للعلوم الصحية التطبيقية بطريق مصر الاسماعيلية، طالب - خلال الاحتفالية بترشيح عدد من أوائل الخريجين للعمل معيدين في المعهد، ضمن أعضاء هيئة التدريس، في رد فعل قوي على هامش تكريمهم، مما دفع الحضور للتصفيق ومزيد من الاحتفال.

قالت د. أية أنور، مدير برنامج المختبرات الطبية كلية العلوم الصحية جامعة الجلالة، إن أخصائي المختبرات والأشعة الآن له مستوى متميز في التسويق الوظيفي، نتيجة الارتقاء بالتعليم والمهارات، فهم عصب المنظومة الصحية.