حركات استعراضية.. قائد سيارة ملاكي يسير برعونة بالقاهرة |فيديو

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قائد سيارة ملاكي يسير برعونة وينفذ حركات استعراضية، بالإضافة إلى السماح لمستقلي السيارة بالجلوس على النوافذ الخلفية، مما عرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر في محافظة القاهرة.

وبالفحص والتحري، تمكنت الأجهزة المختصة من تحديد وضبط السيارة وقائدها ومستقليها، وجميعهم من المقيمين بدائرة قسم شرطة التجمع الأول. وعند مواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة بقصد اللهو.

تم التحفظ على السيارة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها ومستقليها.