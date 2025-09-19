قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لقطات من الجمعية العمومية لتعديل لائحة النظام الأساسي بالنادي
وزير دفاع باكستان : برنامج بلادنا النووي سيكون متاحا للسعودية
وزيرة التضامن تصطحب وزير الأسرة والتنمية الاجتماعية بسنغافورة في زيارة لمستشفى الناس
الزراعة: زيادة صادرات مصر من العنب والفراولة والبرتقال إلى بريطانيا
سعر الجينه الذهب اليوم الجمعة 19-9-2025
مؤهل يلعب بأوروبا.. عمرو الدردير يشيد بأداء عبد الله السعيد
مأساة في نبروه.. أب يقتـ.ل 3 أطفـ.ال ويطعن زوجته وينهي حياته| القصة الكاملة
عيد أبو الحمد يكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالته بعد تعرضه لوعكة صحية
خطيب المسجد الحرام: تحصنوا بكتاب الله وسنة النبي من مُحدثات الأمور
وزير التعليم العالي يهنئ المجتمع الأكاديمي بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2025/ 2026
صلاح عبد العاطي: واشنطن شريكة في الإبادة الجماعية بغزة عبر استخدام متكرر للفيتو
مكتب التنسيق.. إعلان نتائج تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

حركات استعراضية.. قائد سيارة ملاكي يسير برعونة بالقاهرة |فيديو

كتب – مصطفى الرماح :

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قائد سيارة ملاكي يسير برعونة وينفذ حركات استعراضية، بالإضافة إلى السماح لمستقلي السيارة بالجلوس على النوافذ الخلفية، مما عرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر في محافظة القاهرة.

وبالفحص والتحري، تمكنت الأجهزة المختصة من تحديد وضبط السيارة وقائدها ومستقليها، وجميعهم من المقيمين بدائرة قسم شرطة التجمع الأول. وعند مواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة بقصد اللهو.

تم التحفظ على السيارة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها ومستقليها.

