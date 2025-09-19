ملاك أتلتيكو مدريد في مفاوضات متقدمة لبيع النادي.. تفاصيل

يجري ملاك نادي أتلتيكو مدريد محادثات متقدمة لبيع حصة الأغلبية في النادي الإسباني لكرة القدم إلى شركة أبولو جلوبال مانجمنت وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على الصفقة، حسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وقال مصدر إن الشركة الأمريكية قد تسيطر على النادي من خلال الاستحواذ على جزء من حصص الرئيس التنفيذي للنادي، ميجيل أنخيل جيل مارين، ورئيس مجلس إدارته، إنريكي سيريزو.

وأضاف أن أبولو قد لا تحصل على حصة الأغلبية في البداية، ولكن من المتوقع أن يحصل عليها في مرحلة لاحقة من الصفقة. وأضاف المصدر نفسه أنه من المتوقع بقاء الإدارة، وأن المالكين قد يبيعون جزءًا فقط من حصصهم.

وستمثل هذه الصفقة أحدث مشروع لشركات الاستثمار الخاص في مجال الرياضة، والتي تجذبها تدفقات إيراداتها المستقرة والقابلة للتنبؤ.

كانت صحيفة "إكسبانشن" الإسبانية أول من أفاد بأن المحادثات تتعلق ببيع حصة الأغلبية، مضيفةً أن الصفقة ستُقدر قيمة النادي بـ 2.5 مليار يورو (2.9 مليار دولار).

وحذرت المصادر من أن الصفقة غير مضمونة وأن المفاوضات قد تفشل، وتحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها لأن المحادثات سرية.