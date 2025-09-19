قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة الزمالك والجونة في الجولة الثامنة بالدوري
دعاء بداية العام الدراسي الجديد .. رددوه الآن تحفظ الأبناء وتمنحهم التفوق والنجاح
صافرة محمود وفا تدير قمة الأهلي وسيراميكا في الدوري
ما هي صيغة الدعاء باسم الله الأعظم؟.. رددها في ساعة الإجابة يوم الجمعة
مصادر طبية: 12 ألف شهيد منذ انهيار الهدنة في غزة
التعليم في غزة هدف صعب المنال نتيجة سياسة الاحتلال ضد الأطفال.. تقرير
مواجهة دبلوماسية محتملة بين باريس وتل أبيب بسبب اعتراف فرنسا المرتقب بالدولة الفلسطينية
العراق.. مقتل عبد الرحمن الحلبي أحد أبرز قيادات داعـ ش
خلفًا لـ ريبيرو.. فيتوريا يقترب من تدريب الأهلي
نانسي إبراهيم تستضيف سفير تشاد في برنامج «قصتي» بالنيل الثقافية
دعاء مغرب يوم الجمعة .. ردده حتى الغروب يشرح الصدر ويزيد الرزق ويفك الكرب
رسالة ملك إسبانيا عن الأقصر: «نأمل في العودة»
رياضة

ملاك أتلتيكو مدريد في مفاوضات متقدمة لبيع النادي.. تفاصيل

مجدي سلامة

يجري ملاك نادي أتلتيكو مدريد محادثات متقدمة لبيع حصة الأغلبية في النادي الإسباني لكرة القدم إلى شركة أبولو جلوبال مانجمنت وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على الصفقة، حسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وقال مصدر إن الشركة الأمريكية قد تسيطر على النادي من خلال الاستحواذ على جزء من حصص الرئيس التنفيذي للنادي، ميجيل أنخيل جيل مارين، ورئيس مجلس إدارته، إنريكي سيريزو.

وأضاف أن أبولو قد لا تحصل على حصة الأغلبية في البداية، ولكن من المتوقع أن يحصل عليها في مرحلة لاحقة من الصفقة. وأضاف المصدر نفسه أنه من المتوقع بقاء الإدارة، وأن المالكين قد يبيعون جزءًا فقط من حصصهم.

وستمثل هذه الصفقة أحدث مشروع لشركات الاستثمار الخاص في مجال الرياضة، والتي تجذبها تدفقات إيراداتها المستقرة والقابلة للتنبؤ.

كانت صحيفة "إكسبانشن" الإسبانية أول من أفاد بأن المحادثات تتعلق ببيع حصة الأغلبية، مضيفةً أن الصفقة ستُقدر قيمة النادي بـ 2.5 مليار يورو (2.9 مليار دولار).

وحذرت المصادر من أن الصفقة غير مضمونة وأن المفاوضات قد تفشل، وتحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها لأن المحادثات سرية.

كان بيحب أولاده وبيجهز لمدارسهم.. صديق المتهم بإنهاء حياة صغاره الـ 3 يكشف تفاصيل جديدة

مجنونة ياقوطة| موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو

هل يجوز للخاطب أن يمسك يد مخطوبته؟.. الإفتاء تجيب

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة.. بكام الكيلو؟

الأهلي يوقف مفاوضات تجديد إمام عاشور

الإجازة خلصت.. عودة الطلاب لمدارسهم غدا وهذه خريطة العام الدراسي الجديد

سعر الذهب اليوم 19-9-2025

سبب استبعاد شيكو بانزا من مباراة الزمالك والإسماعيلي

محافظ أسوان يتابع جهود مديرية العمل خلال شهر أغسطس

الغربية تستعد للعام الدراسي الجديد.. شاهد

محافظ المنيا يشارك بحفل تخريج الدفعة 25 بالأكاديمية البحرية للتكنولوجيا

لوك بسيط.. شيماء سيف تبهر متابعيها | شاهد

شيماء سيف

تويوتا تحسن كورولا GR موديل 2026 بحيلة ذكية

تويوتا

بيطري الشرقية يفحص 3132 رأس ماشية ضد البروسيلا والسل البقري

بيطري الشرقية

لوك مختلف.. هنا الزاهد تبهر متابعيها بأحدث جلسة تصوير

هنا الزاهد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

