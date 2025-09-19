دولي رفع الأثقال البارالمبي يبرز إنجاز شريف عثمان قبل بطولة العالم مصر 2025

أشاد الاتحاد الدولي لرفع الأثقال البارالمبي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإنجازات التاريخية للبطل المصري شريف عثمان.

ونشر الاتحاد الدولي تقريرا أكدا فيه أن شريف عثمان أحد أعظم نجوم اللعبة على مر العصور بعد نجاحه في الجمع بين رقمين قياسيين عالميين في آن واحد.

ووصف التقرير شريف عثمان بأنه أيقونة للقوة والإصرار، بعدما اعتلى القمة في ميزانين 54 كجم و59 كجم، ليواصل كتابة التاريخ بحروف من ذهب في بطولات العالم والدورات البارالمبية.

وأكد التقرير على قدرة شريف عثمان في أن يضيف المزيد من الإنجازات في المستقبل القريب.

ويمتلك عثمان مسيرة ذهبية حافلة بالإنجازات، حيث تُوج بعدة ميداليات بارالمبية بدأت من بكين 2008 مرورًا بلندن 2012 وريو دي جانيرو 2016، بالإضافة إلى تتويجه في بطولات العالم والكؤوس الدولية، ليصبح أيقونة مصرية خالدة في سجل رفع الأثقال البارالمبي.

كما أشار الاتحاد الدولي إلى أن بطولة العالم المقبلة المقررة في القاهرة 2025 ستكون محطة استثنائية أمام الجماهير المصرية لمتابعة أبطالهم عن قرب، وفي مقدمتهم شريف عثمان الذي يسعى لتعزيز مكانته العالمية وتحطيم أرقام جديدة، إلى جانب باقي عناصر المنتخب المصري الذين يطمحون لاعتلاء منصات التتويج أمام أنظار العالم.

وتحظى استضافة القاهرة للبطولة بأهمية كبيرة كونها المرة الأولى التي تقام فيها على أرض مصر، وهو ما يمثل اعترافًا دوليًا بمكانة مصر التنظيمية والرياضية ويمنح الأبطال المصريين دفعة معنوية كبيرة لمواصلة التألق وتحقيق المزيد من الإنجازات.

وفي أول تعليق له بعد إشادة الاتحاد الدولي، قال شريف عثمان: فخور بما حققته طوال مسيرتي ولكنني أعتبر كل إنجاز مجرد بداية جديدة.

وتابع: طموحي الآن أن أسعد الجماهير المصرية في بطولة العالم بالقاهرة وأن أرفع اسم بلدي عاليا أمام العالم كله.

وأتم: المنافسة لن تكون سهلة فجميع الأبطال يستعدون بقوة للبطولة لكننا في مصر نمتلك العزيمة والإصرار بفضل دعم الجماهير والدولة المصرية ممثلة في وزارة الرياضة واللجنة البارالمبية والذين اعدهم بأننا سننافس بكل قوة على كل ميدالية من أجل رفع علم مصر.