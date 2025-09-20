قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل التعليم فرض؟.. انتبه لـ9 حقائق في بداية العام الدراسي الجديد
الدوري يا زمالك .. إعلامي يدعم لاعبي الفريق الأبيض
أضرار استخدام البلاستيك في الطعام.. سموم خفية تهدد صحتك كل يوم.. العقم والسمنة وأمراض القلب الأبرز
رسميا .. بدء الدراسة بجامعة عين شمس الأهلية
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم
هجوم إلكتروني على عدة مطارات أوروبية.. ماذا يحدث؟
دعاء للميت آخر شهر مولد النبي.. كلمات مباركة تبدل قبره من نار لجنة
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 20 سبتمبر 2025 فى مصر
بعد انتهاك روسيا أجواء إستونيا ..كندا تدعو الناتو لهذا الأمر
أدعية العام الدراسي الجديد .. أفضل دعوة للتوفيق وطلب النجاح
أخبار جنوب سيناء| زيادة السياحة بشرم الشيخ 40%.. وافتتاح سوق اليوم الواحد بنويبع
توك شو

طارق فهمي: مصر تتمتع بدور محوري في استقرار الشرق الأوسط

طارق فهمي
طارق فهمي
محمد البدوي

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية على أن التطورات الأخيرة، بما في ذلك مناورات النجم الساطع، تعكس إدراك الولايات المتحدة لأهمية مصر الإقليمية، وأن مصر تتمتع بدور محوري في استقرار الشرق الأوسط.

وقف إطلاق النار

وقال أستاذ العلوم السياسية، إن مصر تسعى حاليًا لحل الأزمة في غزة ووقف إطلاق النار، مؤكدًا أن الدولة المصرية تتحمل مسؤولية أخلاقية وقومية كبيرة تجاه القضية الفلسطينية، التي تمثل أولوية وطنية بالنسبة لها.

وأضاف طارق فهمي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد» أن مصر أظهرت قوتها العسكرية عبر تدريبات ومناورات واسعة، ورسائل معلنة للقوى الإقليمية، بما يؤكد جاهزية الجيش المصري وانتشاره الكامل في سيناء، لضمان حماية الحدود ومنع أي تجاوزات.

 التطورات المصرية 

وأوضح فهمي أن المجتمع الإسرائيلي يراقب التطورات المصرية بقلق، مشيرًا إلى أن الأوضاع الداخلية في إسرائيل لا تسمح بخوض مواجهة ممتدة مع جيش نظامي كبير مثل الجيش المصري، وأن القوات المسلحة المصرية أرسلت رسائل واضحة بعدم السماح بأي اعتداء على الحدود المصرية.

الحفاظ على الأمن القومي

وأكد أن مصر تعمل وفق استراتيجية مسؤولة، هدفها استقرار الإقليم والحفاظ على الأمن القومي، مع الحفاظ على قوة الردع، مضيفًا أن أي محاولة للاختبار بالقوة الإسرائيلية ستقابل استعدادًا كاملًا ومباشرًا من الجيش المصري.

سرقة الإسورة الملكية الذهبية

سرقة الإسورة الملكية الذهبية .. أسرار من الكواليس تكشفها التحقيقات

