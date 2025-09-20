قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هجوم إلكتروني على عدة مطارات أوروبية.. ماذا يحدث؟
دعاء للميت آخر شهر مولد النبي.. كلمات مباركة تبدل قبره من نار لجنة
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 20 سبتمبر 2025 فى مصر
بعد انتهاك روسيا أجواء إستونيا ..كندا تدعو الناتو لهذا الأمر
أدعية العام الدراسي الجديد .. أفضل دعوة للتوفيق وطلب النجاح
أخبار جنوب سيناء| زيادة السياحة بشرم الشيخ 40%.. وافتتاح سوق اليوم الواحد بنويبع
وزير التعليم العالي يشهد انطلاق العام الدراسي بجامعة القاهرة الأهلية.. اليوم
احتفالات مميزة وفعاليات بأول يوم دراسة في جامعة حلوان
عفت نصار: مستوى الزمالك يرتفع تدريجيا ..وتجربة جون إدوارد ناجحة
أنت بتعاكسني؟.. عمر السعيد يكشف موقف فارق في حياته الشخصية والفنية
عفت نصار: مستوى الزمالك يرتفع تدريجيا..وتجربة جون إدوارد ناجحة
زينب العبد تنضم لـ مسلسل لينك مع سيد رجب ورانيا يوسف
أنت بتعاكسني؟.. عمر السعيد يكشف موقف فارق في حياته الشخصية والفنية

أكد الفنان عمر السعيد على حبه الكبير لـ يسرا، قائلاً: "أنا عندي قصة حب كبيرة قوي لـ يسرا"، مستذكرًا تفاصيل القاء الذي يعود إلى عام 2011، عندما كان في سن 24 عامًا، وقبل أن يصبح واحدًا من أبرز الوجوه الشابة في الدراما والسينما المصرية.

وكشف الفنان عمر السعيد في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج "سبوت لايت"، المذاع عبر قناة صدى البلد، تفاصيل أول لقاء جمعه بالنجمة الكبيرة يسرا، والذي اعتبره أحد المواقف الفارقة في حياته الشخصية والفنية، مشيرًا إلى أن هذا الموقف كان بداية صداقة قوية امتدت لسنوات وأصبحت يسرا جزءًا مهمًا في حياته.

 

 الصدفة الأولى التي جمعته بيسرا

وأوضح السعيد أنه سافر في مايو 2011 لحضور مهرجان "كان" السينمائي لأول مرة، بعد عرض فيلمه "678" في مهرجان دبي السينمائي الدولي، وأثناء توقفه في مطار باريس كانت الصدفة الأولى التي جمعته بيسرا، قائلاً: "كنت واقف في الطابور ومعايا البي بي إم وحاطط السماعات، لقيت واحدة قمر واقفة قدامي وشعرها وريحتها حلوة.. وبقول: إيه السفرية اللذيذة قوي دي.. السفرية زي الفل من أولها، لقيتها بتقولي: أنت بتعاكسني؟ ولما شافتني قالتلي أنا عارفاك من فيلمك مع إلهام شاهين ومن دبي مع بشرى ونيللي.. ومن هنا بدأت القصة".

وكشف عمر السعيد أن يسرا دعته للغداء بعد أن تبادلا الحديث في المطار، ثم قررت تبديل مقعدها في الطائرة وجلست بجانبه طوال الرحلة، مشيرًا إلى أن الموقف ترك أثرًا كبيرًا في نفسه، قائلاً: "هي خدتني من المطار بسيارتها وسواقها وودتني لغاية البيت اللي كنت رايحله وأدتني نمرتها".

وتابع عمر السعيد، قائلاً: "أنا ما سجلتش رقمها وقتها لأني حسيت إنها عملت كده ذوقًا وكنت خفيف، لكن تاني يوم لقيت مكالمة منها، ولما ردّيت قالتلي: هو أنت فين؟ أنت مكلمتنيش ليه؟ ومن هنا اتوطدت العلاقة وبقينا أصدقاء".

واختتم السعيد حديثه قائلاً: "دي القصة اللي خلت يسرا تصبح سيفي وحبي في الحياة، الموقف ده محفور في قلبي من 2011، ولا هي كانت تعرف إني ممكن أحكي القصة بعد 14 سنة، ولا أنا كنت متخيل إني هكمل في المجال الفني بهذا الشكل".

