الدرديري: الأهلي مش في أفضل حالاته الفنية و الفرصة مش هتتكرر

علق الإعلامي عمروالدرديري على أداء و ترتيب الأهلي في جدول الدوري الممتاز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.وكتب الدرديري:بصراحة دي فرصتنا، الأهلي مش في أفضل حالاته الفنية، وعندهم مشاكل بسبب النتائج،الفرصة دي مش هتتكرر كتير، عندنا ماتش القمة معاهم، ودي فرصة الزمالك إنه يكسب الأهلي بنتيجة كبيرة خصوصًا إن معانا سكواد قوي.

و تابع الدرديري: وكمان إحنا متصدرين الدوري بفارق مش قليل. فلازم نمسك في الفرصة دي ونخليها ليلة تاريخية يحكي عنها الأجيال سنين قدام.







حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا ثمينًا على حساب سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

وجاء هدف المباراة الوحيد بتوقيع النجم محمود حسن "تريزيجيه" في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول، بعدما تلاعب بدفاع سيراميكا داخل منطقة الجزاء وأطلق تسديدة قوية بأسلوبه المميز المعروف بـ"R2"، استقرت في الزاوية اليسرى لحارس المرمى محمد بسام، مانحًا الأهلي النقاط الثلاث.

الفوز منح المارد الأحمر دفعة معنوية كبيرة بعد تعثره في الجولتين الماضيتين، ليعود إلى سكة الانتصارات ويرفع رصيده إلى 9 نقاط، احتل بها المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري، في انتظار تصاعد مستواه خلال الجولات المقبلة.

موعد المباراة المقبلة للأهلي

يواصل الأهلي استعداداته لمباراته المرتقبة أمام حرس الحدود، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 سبتمبر، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري.