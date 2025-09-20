تأشيرة ذهبية بمليون دولار.. ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يمنح استثناءات للأجانب



وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بشأن مسار بطاقة التأشيرة الذهبية والتي تهدف لإنشاء فئة جديدة من التأشيرات للأجانب الراغبين في دفع مليون دولار أمريكي لتسريع إجراءاتهم.

ومن جانبه صرح وزير موظفي البيت الأبيض ويل شارف: "البطاقة الذهبية" سيخلق فئة جديدة من التأشيرات للأجانب ذوي "القدرات الاستثنائية" الذين هم على استعداد لسداد مليون دولار إلى وزارة الخزانة.

وقال ويل شارف: المرسوم سيسمح للشركات برعاية دخول الأجانب بدفع مبلغ 2 مليون دولار.

وأكد ويل شارف أن المشاركين في البرنامج الجديد سيكون لديهم إمكانية الحصول على معالجة سريعة للتأشيرات.

ومنذ قليل ؛ إتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين والكثير من الدول بأنها كانت تنهب الولايات المتحدة عبر الرسوم الجمركية ، مضيفا" الآن أصبحنا نحصل منهم على مليارات الدولارات".

وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن الاتحاد الأوربي سيدفع لنا 950 مليار دولار لشراء موارد الطاقة.

وقال ترامب أيضا : أربح من انتقاد القنوات التلفزيونية لي حيث حصلت على حكم بـ 15 مليون دولار وأقاضي حاليا صحيفة نيويورك تايمز.

وردا على سؤال بشأن الإبادة الجماعية في غزة ذكر : لم أطلع على الأمر ولكن ماحدث في السابع من أكتوبر كان إبادة جماعية.