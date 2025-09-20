تزوجها وأخذ سيارتها وأموالها.. بريطانية تستغيث بعد تعرضها للنصب من مصري

استغاثت سائحة بريطانية تدعى سارة لويس، كانت تستمتع بعطلتها الصيفية بمدينة الغردقة، بعد تعرضها للنصب و السرقة من شاب مصري.





وكتبت السيدة البريطانية على صفحتها علي فيسبوك : للتنبيه للجميع ده ا ر ا ح من طنطا التقيت به منذ عام في هذا الفندق اعتقدت أنه أروع رجل قابلته في حياتي وتزوجنا في القاهرة منذ شهر.

وأضافت: "تم فصله من الفندق ومشهور بخداعه للناس بما فيهم أنا. دائماً ما تراودني شكوكي لأنني لم أرغب أبدًا في ترك حارسي .

و تابعت: بينما كنت أستحم يوم الخميس أخذ سيارتي وأموالي واختفى. قام هو وعائلته بسرقة أكثر من 10,000 جنيه استرليني. وتبحث الشرطة عنه وسوف تحصل عليه بمجرد أن يهرب في الوقت الحالي.

و اختتمت: ولكن للتأكد من عدم خداع أي شخص آخر من قبله حيث اكتشفت أنه كان يخدع أشخاص آخرين ولكن فقط لأشياء صغيرة وليس بمبالغ كبيرة".