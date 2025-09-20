قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زينب العبد تنضم لـ مسلسل لينك مع سيد رجب ورانيا يوسف
انتشال جثث 19 شخصا بعد غرق قارب مطاطي قرب سواحل ليبيا
ما هي صلاة الأوابين التي أوصى بها النبي؟.. موعدها الصحيح وعدد ركعاتها
علامات تكشف التلاعب العاطفي .. لا تدع قلبك يقع في الفخ
سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم السبت 20-9-2025
سامح يوسف: الروح والحب بين لاعبي الزمالك ينعكسان على الأداء والنتائج
جامعة عين شمس تعلن عن وظائف جديدة في عدة تخصصات.. قدم الآن
الأمين العام للأمم المتحدة : على العالم ألا "يخاف" من إسرائيل
تراجع اللحوم والدواجن.. تباين أسعار بعض السلع الأساسية في مصر
أحمد بلال: محمد شريف مستواه سيئ بالأهلي..ويجب منح الفرصة لـ جراديشار
يوم حافل بالإنجازات والتحركات.. سوهاج تشهد افتتاحات جديدة وسيطرة على الأزمات
أبطالها متعافون.. مسرحية 7 راكب لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان لرفع الوعي بالمخدرات
زينب العبد تنضم لـ مسلسل لينك مع سيد رجب ورانيا يوسف

زينب العبد
زينب العبد
أوركيد سامي

انضمت  الفنانة زينب العبد في  المشاركة في بطولة مسلسل "لينك" مع الفنان سيد رجب ورانيا يوسف.

 وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي لايت يناقش العديد من المشاكل الراهنة والمهمة ومنها خطر السوشيال ميديا.  

ومن المقرر أن تجسد زينب العبد خلال أحداث المسلسل شخصية فتاة تدعى بسنت تعمل لدي يسرية والتي تقدم شخصيتها الفنانة ميمي جمال في منزلها لكن تعاملها كأبنه لها، وتنقلب الأمور رأساً على عقب خلال الأحداث في يوم وليلة لنرى كيف تتعامل بسنت ويسرية على هذه التغيرات.


وعبرت زينب عن سعادتها بالعمل مرة آخري مع الفنانة ميمي جمال، ووصفتها بأنها جميلة وتعرف كيف تتعامل مع النجوم الشباب وتدعهم طول الوقت، كما أنها سعيدة بالمشاركة في مسلسل " لينك" لما يتضمنه من قضايا اجتماعية مهمة، وتتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور .

ويذكر أن شاركت زينب العبد في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل العتاولة الجزء الثاني، وهو من بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة وفيفي عبده وزينة، زينب العبد ، نسرين أمين، وغيرهم ،ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

