محافظ الاسماعيلية:جهود الاقتصادية لقناة السويس نجحت في جذب ٣٣٤ مشروعا

وجه اللواء أكرم جلال محافظ الاسماعيلية الشكر لأصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية بالقنطرة على ثقتهم في الاقتصاد المصري وفرصه الاستثمارية الواعدة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تعمل على توفير مناخ جاذب للاستثمار والمستثمرين.

وأضافت أن جهود الهيئة الاقتصادية لقناة السويس الترويجية في مختلف دول العالم أسفرت عن جذب ٣٣٤ مشروعا.

وكان قد وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، إلى منطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث يشهد افتتاح عدد من المشروعات التنموية والصناعية الجديدة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن افتتاح هذه المشروعات يمثل إشارة قوية لانطلاق "القنطرة غرب الصناعية" كأحد أبرز المراكز الصناعية الواعدة في مصر، وخطوة مهمة نحو تعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات بما يُعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، مضيفاً أن "القنطرة غرب" أصبحت اليوم مركزًا إقليميًا للصناعات النسيجية ونموذجًا حيًا لسرعة الإنجاز في ملف توطين الصناعات، وهو ما يُجسد نجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تحويل خططها التنموية إلى واقع صناعي مُتكامل، قادر على جذب الاستثمارات ودعم مكانة مصر كمركزٍ إقليمي للإنتاج والتصدير.