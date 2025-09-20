قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اكتشاف علمي مذهل.. خزان ضخم من المياه العذبة تحت المحيط الأطلسي
عمرو عبد النبي: الرئيس السيسي وضع صحة المواطن في قلب رؤية مصر 2030
الصحة العالمية مشيدة بمصر: تضع إمكانية الوصول للرعاية الصحية في أجندتها الوطنية
رئيس الوزراء يشهد افتتاح عددٍ من المشروعات التنموية والصناعية بالقنطرة غرب
14 عالمًا من جامعة بورسعيد ضمن قائمة ستانفورد للأفضل عالميا
خالد عبدالغفار يثمن تقرير الصحة العالمية لإشادته بجهود مصر في تعزيز سلامة المرضى
محافظ الجيزة يشيد بإنجاز طبي غير مسبوق بمستشفي التحرير في إنقاذ ساق شاب من البتر
جايبلهم سبايدرمان.. ولي أمر يلبي أمنية أبنائه في أول يوم دراسي بالبحيرة
وسط أجواء حماسية..انطلاق العام الدراسي الجديد بالأزهر الشريف في الأقصر ..صور
وليد جمال الدين: القنطرة غرب أصبحت منصة صناعية متكاملة في وقت قياسي
ناس في الأهلي بياخدوا ملايين.. مجدي عبد الغني ينتقد الخطيب بسبب مصطفى يونس
هجوم سيبراني يعطل مطارات أوروبا.. تأخيرات فوضوية في هيثرو وبروكسل وبرلين
أخبار البلد

محافظ الاسماعيلية:جهود الاقتصادية لقناة السويس نجحت في جذب ٣٣٤ مشروعا

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية
كتب محمود مطاوع

وجه اللواء أكرم جلال محافظ الاسماعيلية الشكر لأصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية بالقنطرة على ثقتهم في الاقتصاد المصري وفرصه الاستثمارية الواعدة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تعمل على توفير مناخ جاذب للاستثمار والمستثمرين.

وأضافت أن جهود الهيئة الاقتصادية لقناة السويس الترويجية في مختلف دول العالم أسفرت عن جذب ٣٣٤ مشروعا.

وكان قد وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، إلى منطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث يشهد افتتاح عدد من المشروعات التنموية والصناعية الجديدة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن افتتاح هذه المشروعات يمثل إشارة قوية لانطلاق "القنطرة غرب الصناعية" كأحد أبرز المراكز الصناعية الواعدة في مصر، وخطوة مهمة نحو تعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات بما يُعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، مضيفاً أن "القنطرة غرب" أصبحت اليوم مركزًا إقليميًا للصناعات النسيجية ونموذجًا حيًا لسرعة الإنجاز في ملف توطين الصناعات، وهو ما يُجسد نجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تحويل خططها التنموية إلى واقع صناعي مُتكامل، قادر على جذب الاستثمارات ودعم مكانة مصر كمركزٍ إقليمي للإنتاج والتصدير.

محافظ الاسماعيلية قناة السويس السويس

جراج سيارات
رانيا يوسف
نيسان
حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم
