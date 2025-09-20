قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

انزل اكشف واطمن في حملة 100 يوم صحة

حملة مديرية الصحة
حملة مديرية الصحة
مروة فاضل

تواصل مديرية الشئون الصحية بالمنوفية،  تقديم خدماتها المجانية للمواطنين بجميع أنحاء المحافظة ، التي لاقت إقبالًا كبيرًا منذ انطلاقها، في إطار المبادرات الرئاسية تحت شعار “100 يوم صحة”.

ووجه الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل وزارة الصحة، باستمرار تكثيف العمل داخل جميع الوحدات الصحية والفرق الطبية المتنقلة لتغطية القرى والمناطق النائية ، مع تيسير كل السبل أمام المواطنين للاستفادة من المبادرات الرئاسية، حيث يتم يوميًا توقيع الكشف الطبي على آلاف المواطنين وتقديم العلاج المجاني للحالات المكتشفة من خلال فرق المبادرات بقيادة الدكتورة سوزي حامد .

وتشمل الحملة باقة متكاملة من الخدمات الطبية أبرزها: الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة (الضغط – السكر – السمنة)، الكشف المبكر عن الأورام السرطانية (الرئة والقولون والبروستاتا وعنق الرحم )، الفحوصات الخاصة بـ مبادرة صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، مبادرة الاعتلال الكلوي والكشف عن عوامل الخطورة، متابعة وعلاج الأمراض السارية وغير السارية، حملات التوعية الصحية للوقاية من الأمراض وتعزيز أنماط الحياة الصحية.

وتقدم الخدمات  بالمجان في الوحدات الصحية والعيادات المتنقلة المنتشرة بجميع القرى والمدن، بإشراف أطقم طبية مدربة.

وأكد الدكتور عمرو مصطفى وكيل الوزارة، أنه يجب على جميع الأهالي  سرعة التوجه لأقرب وحدة أو سيارة قافلة طبية للاستفادة من الفحوصات المجانية قبل انتهاء المدة المحددة، تأكيدا لشعار الحملة: "انزل.. اكشف.. اطمن".

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية صحة المنوفية حملة انزل اطمن

