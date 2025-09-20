قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: مصر ستتجاوز صادراتها 140 مليار دولار بحلول 2030
سعر الذهب اليوم السبت.. اعرف عيار 21 وصل كام
بغرض تهجير دائم.. إسرائيل تهدم منازل فلسطينيين في غزة
مدبولى: منطقة الصناعة بالقنطرة غرب تستوعب 300 مصنع توفر 500 ألف فرصة عمل
مدبولي: تشغيل 40 مصنعًا بالقنطرة غرب خلال عامين.. والمنطقة تستوعب 300 آخرين
ترامب يعترف: أمريكا تكسب المال من حرب أوكرانيا
وصول كبير الأطباء الشرعيين للمحكمة لمناقشته في واقعة الطفل ياسين
مدبولي: اقتصادية قناة السويس تعزز خطط الدولة للتوسع في صناعات التصدير
سلاح جديد.. روسيا ترسل جنودا مصابين بالإيدز والتهاب الكبد الوبائي إلى المعارك
رئيس الوزراء يفتتح مصنعا صينيا لتكنولوجيا المنسوجات باستثمارات 70 مليون دولار
عشنا 7 سنين صعبين".. كارول سماحة تحكي صراع زوجها وليد مصطفى مع المرض
مدبولي: منطقة القنطرة غرب انطلاقة قوية نحو توطين الصناعة وتعزيز الصادرات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

بـ 15.3 مليون جنيه.. محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة شهيد السلام الثانوية| صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

افتتح اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، مدرسة شهيد السلام الثانوية العسكرية بنين، التابعة لإدارة شرق كفرالشيخ، والمقامة على مساحة 7079 م² بتكلفة بلغت 15 مليونًا و330 ألف جنيه، وتضم مبنى مكوّنًا من (أرضي + 4 طوابق) وذلك بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمهندس أحمد العوضي، مدير فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والمهندس وفائي الشناوي، مدير عام المشروعات، وياسر البرجي، مدير إدارة شرق كفرالشيخ التعليمية.

وأوضح محافظ كفرالشيخ أن المدرسة تضم 21 فصلاً مدرسياً بطاقة استيعابية تصل إلى 2138 طالبًا بمراحل الصفوف الثلاث، وذلك بواقع 40 طالبًا بالفصل، بما يساهم في خفض الكثافات الطلابية داخل الفصول، مشيرًا إلى أن مدة تنفيذ المشروع لم تتجاوز 11 شهرًا.

وتفقد محافظ كفرالشيخ، عددًا من الفصول والمعامل وغرف الأنشطة، واستمع لآراء الطلاب والمعلمين حول العملية التعليمية، مطمئنًا على انتظام الدراسة منذ اليوم الأول للعام الدراسي الجديد، ومؤكدًا أهمية تفعيل خطة المناهج والأنشطة المدرسية.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة الحفاظ على الأثاث المدرسي وجودة مرافق المدرسة، موجهاً إدارة المدرسة والعاملين بترسيخ ثقافة الانضباط والحفاظ على جمال ونظافة البيئة المدرسية لتوفير مناخ تعليمي صحي ومتميز للطلاب.

وأشار إلى أن محافظة كفرالشيخ تضم 2377 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية، تستوعب 132 ألفًا و738 طالبًا، بمدارس التربية والتعليم، حيث اطمئن على انتظام  العملية التعليمية على مستوى المحافظة.

ولفت محافظ كفرالشيخ إلى بدء الدراسة بالمعاهد الأزهرية على مستوى المحافظة، والتي تضم 603 معاهد أزهرية بمختلف المراحل التعليمية، بواقع 3418 فصلاً؛ تستوعب 128 ألفًا و221 طالبًا وطالبة، بما يعكس حجم الجهود المبذولة للنهوض بالمنظومة التعليمية وتوفير بيئة مناسبة للطلاب، لصالح تحقيق جودة التعليم بجميع المدارس والمعاهد الأزهريّة بالمحافظة.

وتحت شعار «كفرالشيخ للأخضر»، وجّه محافظ كفرالشيخ، بتعميم مبادرة زراعة الأشجار المثمرة في جميع مدارس ومعاهد المحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية “100 مليون شجرة”، لما لها من دور بيئي وتربوي في تعزيز وعي الطلاب بأهمية التشجير، وتحويل الساحات المدرسية إلى مساحات خضراء مثمرة تسهم في تحقيق بيئة تعليمية مستدامة.

كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ افتتاح مدرسة شهيد السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

