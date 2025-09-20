قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 65,208 شهداء
الحلم تحقق.. محافظ المنيا: شكرا للرئيس السيسى على تطبيق منظومة التأمين الشامل
تطبيق إنستاباي.. التحويل ورسوم السحب وارجاع الأموال بالخطأ والرقم السري
عمرو الدردير يستفز جماهير الأهلي قبل لقاء القمة أمام الزمالك.. ماذا قال؟
موعد مباراة بيراميدز ضد الأهلي السعودي فى كأس إنتركونتيننتال 2025
أسعار البنزين والكهرباء.. خبير طاقة يكشف سبب تأجيل الزيادة
وكيل الأزهر: الفرصة سانحة أمام الحكماء ليقوموا بواجبهم لوقف شلالات الدماء في غزة
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 20-9-2025
بعد الهجوم الإسرائيلي المكثف.. حماس تنشر صور وداعية للرهائن الإسرائيليين
قرار جديد في استئناف المتهم بالتعدي على ياسين تلميذ دمنهور
فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن
"الدردير" يكشف عن موقف إنساني لـ عمر جابر.. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بكافة المحافظات .. تفاصيل ومهام لجنة الصحة المدرسية

المدارس
المدارس
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، تشكيل لجنة بكل محافظة وتسمى لجنة الصحة المدرسية بالمحافظة وتضم ممثلين من وزارة الصحة والسكان ووزارة التربية والتعلـيم والتأمين الصحي  بكـل محافظـة.

 وأكدت وزارة الصحة والسكان ، إن هـذه اللجنـة منـوط بهـا متابعـة أنشـطة الصـحة المدرسـية بكـل مراكـز المحافظة. خلال إجتماع هذه اللجنـة تـتم مناقشـة التقـارير النهائية التى تجمع من المدارس  كما يلى:

• يــتم تســجيل كــل نشــاط داخــل المدرســة باســتيفاء نموذج توثيــق الأنشــطة الصــحية وكذلك السجلات الخاصة بكل بنـد مـن بنـود خدمات الصحة المدرسية.

• تقوم اللجنة الداخلية للصحة المدرسية بعمـل تقرير مجمع عن كل الانشطة يـتم الاحتفـاظ به في المدرسة حتى ترسل الجهـات المعنيـة في طلبه.

المتابعة والإشراف من قبل الجهات المعنية

• يتم تنفيذ المتابعة والإشراف من قبل الجهات المعنية مرتين في السنة، بواقع مـرة واحـدة في كـل فصل دراسي، في الأسبوع الأول من شهري ديسمبر وإبريل علي النحو التالي:

1- يقوم المسئولون عن المتابعة والإشراف في (وزارة الصحة والسكان – وزارة التربية والتعليم – الهيئة العامة للتأمني الصحي) بزيارة المدارس لتنفيذ المتابعة من خلال ملاحظة ظروف السلامة والصحة في المدارس وجمع المعلومات من سجلات أنشطة الصحة المدرسية / التقارير التي تقوم بإعدادها المدارس.

2- يقوم المسئولون عن المتابعة والإشراف بكتابة موجز عن الزيارات التي قاموا بها والتوصيات الواردة في سجل الزيارات للمدرسة، والتي يتم إقرارها من جانب مدير المدرسة.

3- يقوم المسئولون عن المتابعة والإشراف بتقديم صفحات المتابعة إلى الهيئات التي ينتمون إليها والتي يتم فيها حفظ السجلات.

4- يتم عقد إجتماعات نصف سنوية في الأسبوع الأول من شهري فبراير ويوليو على مستوى الإدارة بحضور ممثلني عن مديرية الشئون الصحية ومديرية التربية والتعليم والتأمني الصحي علي مستوي المديرية لمناقشة نتائج الأنشطة الصحية المدرسية وبالتالي اتخاذ القرارات اللازمة لحل  المشاكل التي تواجهها المدارس في أثناء تنفيذ النشاط. وأخريا يتم كتابة تقرير والاحتفاظ بنسخة منه في المديريات المعنية على التوالي.

وزارة الصحة والسكان محافظة لجنة الصحة المدرسية التعليم وزارة التربية التأمين الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الامطار

الشوارع كلها مياه.. أمطار غزيرة تضرب الساحل الشمالي| صور

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

الاهلي

عودة الروح والرجولة.. نجم الزمالك ينفجر غضبا بعد فوز الأهلي على سيراميكا

امطار الساحل

أمطار غزيزة تضرب الساحل الشمالي.. تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

العام الدراسي الجديد

قرارات تطبق لأول مرة بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد .. تفاصيل

الديون

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

ترشيحاتنا

مجمع الشفاء

مدير صحة غزة: مجمع الشفاء سيعلن توقف بعض الخدمات الحيوية

أرشيفية

باكستان تمدد حظر دخول الطائرات الهندية إلى مجالها الجوي

أرشيفية

أول لقاء بعد 40 عاما.. الصومال والصين تبحثان تبادل الخبرات العسكرية

بالصور

لأكل العيش.. دايو نوبيرا 2 موديل 2007.. اعرف سعرها ‏

دايو نوبيرا 2
دايو نوبيرا 2
دايو نوبيرا 2

ليك ولولادك.. سعر أرخص سيارة عائلية في مصر

شيري أريزو 5
شيري أريزو 5
شيري أريزو 5

نيكول سابا تخطف الأضواء خلال تكريمها بجائزة التميز والإبداع في حفل دير جيست

نيكول سابا
نيكول سابا
نيكول سابا

الأقوي في تاريخها.. لامبورجيني تنتج فينومينو السوبركار الجديدة

لامبورجيني فينومينو
لامبورجيني فينومينو
لامبورجيني فينومينو

فيديو

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

قصه مأساويه

مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد