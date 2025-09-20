بكافة المحافظات .. تفاصيل ومهام لجنة الصحة المدرسية

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، تشكيل لجنة بكل محافظة وتسمى لجنة الصحة المدرسية بالمحافظة وتضم ممثلين من وزارة الصحة والسكان ووزارة التربية والتعلـيم والتأمين الصحي بكـل محافظـة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان ، إن هـذه اللجنـة منـوط بهـا متابعـة أنشـطة الصـحة المدرسـية بكـل مراكـز المحافظة. خلال إجتماع هذه اللجنـة تـتم مناقشـة التقـارير النهائية التى تجمع من المدارس كما يلى:

• يــتم تســجيل كــل نشــاط داخــل المدرســة باســتيفاء نموذج توثيــق الأنشــطة الصــحية وكذلك السجلات الخاصة بكل بنـد مـن بنـود خدمات الصحة المدرسية.

• تقوم اللجنة الداخلية للصحة المدرسية بعمـل تقرير مجمع عن كل الانشطة يـتم الاحتفـاظ به في المدرسة حتى ترسل الجهـات المعنيـة في طلبه.

المتابعة والإشراف من قبل الجهات المعنية

• يتم تنفيذ المتابعة والإشراف من قبل الجهات المعنية مرتين في السنة، بواقع مـرة واحـدة في كـل فصل دراسي، في الأسبوع الأول من شهري ديسمبر وإبريل علي النحو التالي:

1- يقوم المسئولون عن المتابعة والإشراف في (وزارة الصحة والسكان – وزارة التربية والتعليم – الهيئة العامة للتأمني الصحي) بزيارة المدارس لتنفيذ المتابعة من خلال ملاحظة ظروف السلامة والصحة في المدارس وجمع المعلومات من سجلات أنشطة الصحة المدرسية / التقارير التي تقوم بإعدادها المدارس.

2- يقوم المسئولون عن المتابعة والإشراف بكتابة موجز عن الزيارات التي قاموا بها والتوصيات الواردة في سجل الزيارات للمدرسة، والتي يتم إقرارها من جانب مدير المدرسة.

3- يقوم المسئولون عن المتابعة والإشراف بتقديم صفحات المتابعة إلى الهيئات التي ينتمون إليها والتي يتم فيها حفظ السجلات.

4- يتم عقد إجتماعات نصف سنوية في الأسبوع الأول من شهري فبراير ويوليو على مستوى الإدارة بحضور ممثلني عن مديرية الشئون الصحية ومديرية التربية والتعليم والتأمني الصحي علي مستوي المديرية لمناقشة نتائج الأنشطة الصحية المدرسية وبالتالي اتخاذ القرارات اللازمة لحل المشاكل التي تواجهها المدارس في أثناء تنفيذ النشاط. وأخريا يتم كتابة تقرير والاحتفاظ بنسخة منه في المديريات المعنية على التوالي.