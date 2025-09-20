قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشراكة في الاقتصاد والتحول الرقمي.. نص كلمة الرئيس السيسي خلال لقائه بنظيره السنغافوري
دعوات لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي تنتشر بصورة أكبر عالميا
عند الاشتباه فى تعاطى سائق مدرسة ابنك للمخدرات اتصل على هذا الرقم
إيران: الضربات العسكرية لن تمنعنا من إعادة بناء برنامجنا النووي
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو العالم لعدم الخوف من إسرائيل
رغم خطة الاكتفاء الذاتى من السكر.. لماذا انخفض السعر الاسترشادى للبنجر؟
وفاة جد محمود الونش لاعب الزمالك
قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات
محامي الأمن القومي الأمريكي: خطة القاهرة لإعمار غزة أفضل الخيارات المطروحة | خاص
التضامن: التدخل السريع يتعامل مع 156 بلاغا خلال أسبوع
قلت لمراتي أنتِ طالق وأنا بهزر معاها.. فهل يقع هذا الطلاق؟
الداخلية: تواجد أمنى مُكثف بمحيط المدارس والجامعات مع بدء العام الدراسى| صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحذير عالمي .. دورة المياه على الأرض تشهد اضطراب غير مسبوق| ما القصة؟

أمينة الدسوقي

حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة من أن دورة المياه على كوكب الأرض أصبحت "أكثر اضطراب وتطرف من أي وقت مضى"، وهو ما ينعكس سلبا على حياة البشر وسبل عيشهم في مختلف أنحاء العالم.

فقدان واسع للكتل الجليدية

أشار التقرير الصادر عن المنظمة، إلى أن العام الماضي الذي سُجّل كأكثر الأعوام حرارة في التاريخ شهد فقداناً كبيراً للكتل الجليدية للسنة الثالثة على التوالي، بمعدل يقدر بنحو 450 مليار طن.

وأوضحت المنظمة الاممية أن هذه الكمية تعادل ذوبان كتلة جليدية بحجم 7 كيلومترات طولاً وعرضاً وارتفاعا، بما يكفي لملء 180 مليون مسبح أولمبي.

 وأسهم هذا الذوبان وحده في رفع مستوى سطح البحر عالمياً بمقدار 1.2 ملم خلال عام واحد، ما يهدد بفيضانات تطال مئات الملايين في المناطق الساحلية.

اضطرابات مناخية حادة

بينت المنظمة أن ثلث أحواض الأنهار فقط حول العالم حافظت على معدلات تدفق طبيعية خلال العام الماضي، بينما عانت بقية الأحواض إما من فيضانات أو من جفاف غير معتاد.

أمريكا الجنوبية وإفريقيا الجنوبية واجهتا جفافاً شديداً.

أفريقيا المدارية شهدت أمطاراً استثنائية أسفرت عن مقتل نحو 2500 شخص وتشريد 4 ملايين آخرين.

أوروبا عرفت أسوأ فيضانات منذ عام 2013.

آسيا والمحيط الهادئ تعرضتا لأمطار قياسية وأعاصير مدارية أودت بحياة أكثر من ألف شخص.

ضغط متزايد على الموارد المائية

قالت الأمينة العامة للمنظمة، سيليست ساولو: "موارد المياه على كوكبنا تتعرض لضغوط متزايدة، في الوقت الذي تزداد فيه شدة الظواهر المتطرفة المرتبطة بالمياه، ما يخلّف آثاراً مدمرة على الأرواح وسبل العيش".

وخلال السنوات الست الأخيرة، لم يحافظ سوى ثلث أحواض المياه العالمية على معدلات تدفق طبيعية مقارنة بالفترة المرجعية (1991-2020)، فيما عانى الثلثان الآخران من اختلال واضح بين فائض ونقص في المياه.

أزمة متفاقمة حتى منتصف القرن

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، يواجه 3.6 مليارات شخص حول العالم صعوبات في الحصول على المياه لشهر واحد على الأقل كل عام، فيما قد يتجاوز العدد 5 مليارات شخص بحلول عام 2050، ما ينذر بتحديات إنسانية وبيئية متصاعدة.

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

العام الدراسي الجديد

قرارات تطبق لأول مرة بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد .. تفاصيل

الديون

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

الطفل ياسين

محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود

زيزو

مدير الكرة بالأهلي يكشف موعد عودة زيزو إلى الملاعب

محمد سراج الدين

رسم المستقبل.. محمد سراج يشكر أعضاء الجمعية العمومية في الأهلي

الاهلي

الأهلي يستأنف تدريباته اليوم بدون راحة بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا

الزمالك

عودة شحاتة.. تشكيل ناري متوقع للزمالك أمام الجونة

أغرب سيارة كهربائية في العالم.. قادمة في هذا الموعد

أغرب سيارة كهربائية

ضبط 30 توكتوك غير مرخص ومخالف لخطوط السير في الزقازيق| صور

توك توك

7 أسباب تجعل إطار سيارتك يصدر أصوات مزعجة.. تعرف عليها

الأصوات اطارات السيارة

لأكل العيش.. دايو نوبيرا 2 موديل 2007.. اعرف سعرها ‏

دايو نوبيرا 2

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

قصه مأساويه

مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

