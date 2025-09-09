قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
تتويجاً لوساطة مصرية.. الرئيس السيسي يبحث مع مسؤولين إيرانيين ودوليين سبل خفض التصعيد النووي
نتنياهو: لا حصانة لقادة الفصائل الفلسطينية.. ونفذنا وعدنا بتصفية منفذي هجوم 7 أكتوبر
البيت الأبيض: ترامب لم يوافق على الهجوم الإسرائيلي في قطر
أحمد موسى: الضربة الإسرائيلية لقطر اعتداء على دولة عربية وانتهاك سيادة
منتخب مصر يخطف نقطة ثمينة من بوركينا فاسو في طريقه للمونديال
تعيين فوري.. رابط التقديم على وظائف الأزهر الشريف للمعلمين 2025
التحكيم ظالمنا | تعليق ناري من أحمد موسى على هدف مصر الملغى: ده جون
إطلاق صاروخ باليستي حوثي من اليمن باتجاه وسط إسرائيل
بث مباشر| أحمد موسى يعلق على مباراة مصر وبوركينا فاسو
مفاجأة مدوية .. حماس: العدو فشل في اغتيال وفد الحركة المفاوض في الدوحة
تذبذب يضرب سوق الذهب.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

انهيار أكبر جبل جليدي في العالم وسط مخاوف العلماء.. ماذا يحدث؟

انهيار أكبر جبل جليدي
انهيار أكبر جبل جليدي
أحمد أيمن

في عالم يتجه نحو التحول السريع بفعل تغير المناخ، يُعتبر الجليد أحد المؤشرات الرئيسية التي تدل على هذا التغيير. 

في الآونة الأخيرة، بدأ أكبر جبل جليدي في العالم، المعروف باسم "A23a"، في التفكك بسرعة، مما يثير القلق حول التأثيرات المحتملة على البيئة المحيطة.. فما تداعيات ذلك؟

تفاصيل الجبل الجليدي “A23a”

يمتد جبل "A23a" على مساحة 3،672 كيلومترًا مربعًا ووزنه تريليون طن متري. كان قد انفصل عن جرف "فيلتشنر-رون" الجليدي عام 1986، ومنذ ذلك الحين خضع لمراقبة دقيقة من قبل العلماء. 

يُعرف الجبل بأنه الأكبر في العالم، وقد حصل على هذا اللقب عدة مرات منذ الثمانينيات، رغم أن بعض الجبال الجليدية الأخرى كانت أكبر حجمًا ولكنهما لم تعمرا طويلاً.

في نوفمبر 2024، أفاد علماء من هيئة المسح البريطانية للقطب الجنوبي بأن "A23a" بدأ يتفكك إلى قطع كبيرة جدًا، مما يضيف بعدًا جديدًا للأبحاث في هذا المجال.

انهيار أكبر جبل جليدي

بحسب العلماء، تقلصت مساحة الجبل الجليدي الآن إلى حوالي 1،700 كيلومتر مربع، أي ما يعادل المنطقة التي تغطيها لندن الكبرى. 

لقد بقي "A23a" ثابتًا في قاع بحر "ويديل" في أنتاركتيكا لأكثر من 30 عامًا. هذا الثبات ساهم في تأمين تمسكه بقاع البحر، ولكن مع مرور الوقت والتغيرات المناخية، بدأ يشهد حركة وتغيرات مستمرة.

في الفترة الأخيرة، جرفته تيارات المحيط، مما جعله عالقًا، ثم غرق مرة أخرى في الأعماق قبل أن يعوم بحرية مرة أخرى في مايو الماضي. 

يوضح العلماء أن هذا الجبل الجليدي يواجه مصيرًا مشابهًا لما تعرضت له جبال جليدية ضخمة أخرى في السابق، حيث شهدت أعوام 2021 و2023 تفكك أكبر الجبال الجليدية.

المستقبل المجهول لجبل “A23a”

مع استمرار تفكك "A23a"، يبدو أن لقب أكبر جبل جليدي في العالم قد انتقل إلى جبل "D15a"، الذي تبلغ مساحته حوالي 3 آلاف كيلومتر مربع ويعتبر ثابت نسبيًا على ساحل أنتاركتيكا. ومع ذلك، يبقى "A23a" ثاني أكبر جبل جليدي في العالم حاليًا، ولكن الوضع قد يتغير بسرعة في الأسابيع المقبلة.

ارتفاع درجة حرارة المياه وبداية فصل الربيع الجنوبي تعني أن الجبل قد يتفكك إلى قطع صغيرة يصعب تتبعها. وقد أكد العلماء أن انفصال الجبال الجليدية هو عملية طبيعية، لكن المخاوف تزداد مع ارتفاع درجة حرارة الأرض.

تشير الدراسات إلى أن الرفوف الجليدية قد فقدت تريليونات الأطنان من الجليد نتيجة للتغير المناخي، مما تؤثر سلباً على مستوى سطح البحر والبيئة البحرية المحيطة، فضلا عن التأثير على الكائنات الحية في قاع البحر.

قام العلماء بدراسة العينة التي تم جمعها خلال رحلاتهم، وقد عادت التحليلات مؤخرًا إلى المملكة المتحدة. وأكد العلماء أنه من المهم فهم هذه التأثيرات لأن الجبال الجليدية الكبيرة قد تصبح سمة أكثر شيوعًا في المستقبل نتيجة لظاهرة الاحتباس الحراري.

أكبر جبل جليدي تغير المناخ انهيار أكبر جبل جليدي تداعيات تغير المناخ القارة القطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

محمد رمضان

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم

التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل

مكتبات المدارس

قرار عاجل من التعليم بشأن مكتبات المدارس قبل العام الدراسي الجديد

أرشيفية

وسائل إعلام قطرية: استشهاد 5 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف الدوحة

ترشيحاتنا

انبعاثات حمض النيتروز

ارتفاع انبعاثات حمض النيتروز في التربة يسرع من تلوث الأوزون العالمي

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق

وزير الزراعة: نهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية في إطار رؤية مصر 2030

صورة ارشيفية

نقيب المحامين يدين العدوان الإسرائيلي ضد اجتماع المفاوضين الفلسطينيين في قطر

بالصور

لامتصاص أكبر .. أفضل الأوقات لتناول الفيتامينات

الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة
الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة
الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة

مقاومة الأنسولين والزهايمر.. فوائد غير متوقعة للشاي الأخضر

الشاي الاخضر
الشاي الاخضر
الشاي الاخضر

تصاعد الأحداث في الحلقة الرابعة من الوكيل .. مفاجآت وصراعات تكشف خفايا عالم التيك توك

تامر فرج
تامر فرج
تامر فرج

لقصة حب مثالية.. كيف تحمي نفسك من التعلق المرضي؟

مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية
مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية
مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

المزيد