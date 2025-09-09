انهيار أكبر جبل جليدي في العالم وسط مخاوف العلماء.. ماذا يحدث؟

في عالم يتجه نحو التحول السريع بفعل تغير المناخ، يُعتبر الجليد أحد المؤشرات الرئيسية التي تدل على هذا التغيير.

في الآونة الأخيرة، بدأ أكبر جبل جليدي في العالم، المعروف باسم "A23a"، في التفكك بسرعة، مما يثير القلق حول التأثيرات المحتملة على البيئة المحيطة.. فما تداعيات ذلك؟

تفاصيل الجبل الجليدي “A23a”

يمتد جبل "A23a" على مساحة 3،672 كيلومترًا مربعًا ووزنه تريليون طن متري. كان قد انفصل عن جرف "فيلتشنر-رون" الجليدي عام 1986، ومنذ ذلك الحين خضع لمراقبة دقيقة من قبل العلماء.

يُعرف الجبل بأنه الأكبر في العالم، وقد حصل على هذا اللقب عدة مرات منذ الثمانينيات، رغم أن بعض الجبال الجليدية الأخرى كانت أكبر حجمًا ولكنهما لم تعمرا طويلاً.

في نوفمبر 2024، أفاد علماء من هيئة المسح البريطانية للقطب الجنوبي بأن "A23a" بدأ يتفكك إلى قطع كبيرة جدًا، مما يضيف بعدًا جديدًا للأبحاث في هذا المجال.

انهيار أكبر جبل جليدي

بحسب العلماء، تقلصت مساحة الجبل الجليدي الآن إلى حوالي 1،700 كيلومتر مربع، أي ما يعادل المنطقة التي تغطيها لندن الكبرى.

لقد بقي "A23a" ثابتًا في قاع بحر "ويديل" في أنتاركتيكا لأكثر من 30 عامًا. هذا الثبات ساهم في تأمين تمسكه بقاع البحر، ولكن مع مرور الوقت والتغيرات المناخية، بدأ يشهد حركة وتغيرات مستمرة.

في الفترة الأخيرة، جرفته تيارات المحيط، مما جعله عالقًا، ثم غرق مرة أخرى في الأعماق قبل أن يعوم بحرية مرة أخرى في مايو الماضي.

يوضح العلماء أن هذا الجبل الجليدي يواجه مصيرًا مشابهًا لما تعرضت له جبال جليدية ضخمة أخرى في السابق، حيث شهدت أعوام 2021 و2023 تفكك أكبر الجبال الجليدية.

المستقبل المجهول لجبل “A23a”

مع استمرار تفكك "A23a"، يبدو أن لقب أكبر جبل جليدي في العالم قد انتقل إلى جبل "D15a"، الذي تبلغ مساحته حوالي 3 آلاف كيلومتر مربع ويعتبر ثابت نسبيًا على ساحل أنتاركتيكا. ومع ذلك، يبقى "A23a" ثاني أكبر جبل جليدي في العالم حاليًا، ولكن الوضع قد يتغير بسرعة في الأسابيع المقبلة.

ارتفاع درجة حرارة المياه وبداية فصل الربيع الجنوبي تعني أن الجبل قد يتفكك إلى قطع صغيرة يصعب تتبعها. وقد أكد العلماء أن انفصال الجبال الجليدية هو عملية طبيعية، لكن المخاوف تزداد مع ارتفاع درجة حرارة الأرض.

تشير الدراسات إلى أن الرفوف الجليدية قد فقدت تريليونات الأطنان من الجليد نتيجة للتغير المناخي، مما تؤثر سلباً على مستوى سطح البحر والبيئة البحرية المحيطة، فضلا عن التأثير على الكائنات الحية في قاع البحر.

قام العلماء بدراسة العينة التي تم جمعها خلال رحلاتهم، وقد عادت التحليلات مؤخرًا إلى المملكة المتحدة. وأكد العلماء أنه من المهم فهم هذه التأثيرات لأن الجبال الجليدية الكبيرة قد تصبح سمة أكثر شيوعًا في المستقبل نتيجة لظاهرة الاحتباس الحراري.