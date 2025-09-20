البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يدعم ريادة الأعمال في المغرب بـ 10 ملايين يورو

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، عن تقديم قرض بقيمة تصل إلى 10 ملايين يورو (يقدم بالعملة المحلية) لاحدى المؤسسات الرائدة في البلاد للقروض الصغرى، وذلك في خطوة لدعم رواد الأعمال الشباب في المغرب.

ويأتي هذا القرض في إطار برنامج الشباب في الأعمال التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بهدف مساعدة المؤسسة في إقراض المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الخاصة التي يملكها أو يقودها رواد أعمال شباب تحت سن 35 عاماً. وسيركز القرض بشكل خاص على المناطق التي تضررت من الزلزال الذي ضرب المغرب في العام 2023.

وتشكّل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي يقودها رواد أعمال شباب سوقًا فريدة لقطاع التمويل المغربي ووسيلة متميزة لزيادة الشمول المالي. إلا أن هذه الشركات لا تزال تواجه فجوات في التمويل تحد من فرصها الاقتصادية. فعلى سبيل المثال تشير التقديرات إلى أن نسبة الشباب الذين لديهم حسابات بنكية في المغرب لا تتجاوز 14%.

وبالإضافة إلى القرض، ستحصل المؤسسة على حزمة تعاون فني شاملة تتضمن تدريباً على بناء القدرات بهدف تحسين قدرتها على تلبية المتطلبات المالية للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المؤهلة للحصول على قروض، كما تتضمن دفعات مالية من البنك الأوروبي تعتمد على النتائج، بتركيز على الخدمات الرقمية وغير المالية.

وسوف يستفيد القرض كذلك من تغطية مخاطر الخسارة الأولى للقروض الفرعية الممنوحة في المناطق المغربية المتضررة من زلزال عام 2023.

والمغرب عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ عام 2012، استثمر البنك أكثر من 5.8 مليار يورو في البلاد من خلال 123 مشروعًا. ويركز البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في المغرب على دعم الطاقة المستدامة، والتمويل المباشر وغير المباشر للمؤسسات الخاصة، وإصلاح البنية التحتية، والتمويل غير السيادي.

