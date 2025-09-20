قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من سيكون المالك الجديد لـ تيك توك إذا أبرم ترامب صفقته مع شي؟
سعر جرام الذهب والسبائك اليوم السبت 20-9-2025
الرئيس السيسي: السلام لن يتحقق دون منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة
الشراكة في الاقتصاد والتحول الرقمي.. نص كلمة الرئيس السيسي خلال لقائه بنظيره السنغافوري
دعوات لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي تنتشر بصورة أكبر عالميا
عند الاشتباه فى تعاطى سائق مدرسة ابنك للمخدرات اتصل على هذا الرقم
إيران: الضربات العسكرية لن تمنعنا من إعادة بناء برنامجنا النووي
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو العالم لعدم الخوف من إسرائيل
رغم خطة الاكتفاء الذاتى من السكر.. لماذا انخفض السعر الاسترشادى للبنجر؟
وفاة جد محمود الونش لاعب الزمالك
قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يدعم ريادة الأعمال في المغرب بـ 10 ملايين يورو

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، عن تقديم قرض بقيمة تصل إلى 10 ملايين يورو (يقدم بالعملة المحلية) لاحدى المؤسسات الرائدة في البلاد للقروض الصغرى، وذلك في خطوة لدعم رواد الأعمال الشباب في المغرب.

ويأتي هذا القرض في إطار برنامج الشباب في الأعمال التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بهدف مساعدة المؤسسة في إقراض المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الخاصة التي يملكها أو يقودها رواد أعمال شباب تحت سن 35 عاماً. وسيركز القرض بشكل خاص على المناطق التي تضررت من الزلزال الذي ضرب المغرب في العام 2023.

وتشكّل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي يقودها رواد أعمال شباب سوقًا فريدة لقطاع التمويل المغربي ووسيلة متميزة لزيادة الشمول المالي. إلا أن هذه الشركات لا تزال تواجه فجوات في التمويل تحد من فرصها الاقتصادية. فعلى سبيل المثال تشير التقديرات إلى أن نسبة الشباب الذين لديهم حسابات بنكية في المغرب لا تتجاوز 14%.

وبالإضافة إلى القرض، ستحصل المؤسسة على حزمة تعاون فني شاملة تتضمن تدريباً على بناء القدرات بهدف تحسين قدرتها على تلبية المتطلبات المالية للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المؤهلة للحصول على قروض، كما تتضمن دفعات مالية من البنك الأوروبي تعتمد على النتائج، بتركيز على الخدمات الرقمية وغير المالية.

وسوف يستفيد القرض كذلك من تغطية مخاطر الخسارة الأولى للقروض الفرعية الممنوحة في المناطق المغربية المتضررة من زلزال عام 2023.

والمغرب عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ عام 2012، استثمر البنك أكثر من 5.8 مليار يورو في البلاد من خلال 123  مشروعًا. ويركز البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في المغرب على دعم الطاقة المستدامة، والتمويل المباشر وغير المباشر للمؤسسات الخاصة، وإصلاح البنية التحتية، والتمويل غير السيادي.
 

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المغرب القرض رواد الأعمال الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

العام الدراسي الجديد

قرارات تطبق لأول مرة بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد .. تفاصيل

الديون

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

الطفل ياسين

محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود

زيزو

مدير الكرة بالأهلي يكشف موعد عودة زيزو إلى الملاعب

ترشيحاتنا

الخطيب

شركة عالمية تعلن استعدادها لإطلاق مشروعات جديدة في مجال الطاقة المتجددة بمصر

ذهب

«آي صاغة»: الذهب يستقر محليًا .. والأوقية تحقق 1.2% مكاسب أسبوعية عالميًا

التعاون

اتفاقية بين معهد التخطيط القومي وجهاز تنمية المشروعات لدعم وتطوير البرامج

بالصور

5 سيارات مستعملة أقل من 500 ألف جنيه في مصر

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة

بالأحمر اللافت.. عائشة بن أحمد تخطف الأنظار بظهورها

عائشة بن أحمد
عائشة بن أحمد
عائشة بن أحمد

أغرب سيارة كهربائية في العالم.. قادمة في هذا الموعد

أغرب سيارة كهربائية
أغرب سيارة كهربائية
أغرب سيارة كهربائية

ضبط 30 توكتوك غير مرخص ومخالف لخطوط السير في الزقازيق| صور

توك توك
توك توك
توك توك

فيديو

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

قصه مأساويه

مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

المزيد