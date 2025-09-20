حركة فتح: استمرار العدوان الإسرائيلي يقابله تقدم نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية

أكد الدكتور ماهر النمورة، المتحدث باسم حركة فتح، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياساته العدوانية بغرور وعنجهيّة من خلال حرب الإبادة الجماعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إلى جانب شنّ حملات متكررة على القرى والمخيمات والمدن في الضفة الغربية، خصوصًا محافظة رام الله التي شهدت بالأمس حصارًا خانقًا وانتهاكات واسعة.

وأضاف «النمورة»، خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن ما يروّجه الاحتلال من مزاعم وإدعاءات باطلة لا يمكن أن يقبله العقل، في ظل استمرار الجرائم اليومية بحق المدنيين، معتبرًا أن هذا النهج يكشف طبيعة السياسات الإسرائيلية القائمة على التنكيل والتهجير.

وأشار إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد خطوات ملموسة على طريق الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، وهو ما يمثل تحولًا كبيرًا في مسار القضية، خاصة بعد التصويت الأخير الذي منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحق «أبو مازن» في المضي بهذه الجهود.

وأكد المتحدث باسم حركة فتح، أن الحركة ستواصل تحركاتها السياسية والدبلوماسية حتى تحقيق الاستقلال الكامل.