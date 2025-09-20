صدمة جديدة في سيارات تسلا تشكفها القطارات ‏

كشف عدد من مستخدمي سيارات تسلا الكهربائية عن عيب خطير في أنظمة القيادة الذاتية، يتمثل في فشلها في التعرف على معابر القطارات والحواجز الضوئية، ما تسبب في مواقف خطرة كادت أن تؤدي إلى حوادث مميتة.
وخلال الأشهر الماضية، نشر عشرات السائقين مقاطع مصورة توثق أعطال النظام، حيث أظهرت بعض السيارات محاولات عبور رغم اقتراب القطارات، ففي مايو 2024 كادت سيارة تسلا أن تصطدم بقطار في ولاية أوهايو قبل أن يتدخل السائق باستخدام الفرامل اليدوية.
وبحسب شبكة NBC الأميركية، تم رصد أكثر من 40 مقطع فيديو منذ عام 2023 توضح أعطال النظام عند معابر السكك الحديدية، وأكد بعض السائقين أن سياراتهم لم تتوقف رغم وجود إشارات ضوئية وحواجز مغلقة.
تأتي هذه المخاوف في وقت تروج فيه تسلا لتقنياتها على أنها "مستقبل النقل"، حيث يعتمد نظام القيادة الذاتية على حزمة من الكاميرات والبرمجيات لتقليل تدخل السائق، لكن الشكاوى الأخيرة أثارت جدلا حول مدى جاهزيته للاستخدام الامن.
وأعلنت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة أنها فتحت تحقيقا أوليا وتواصلت مع تسلا للحصول على بيانات إضافية، مؤكدة أنها تراجع جميع الشكاوى للتأكد من وجود خلل تقني يؤثر على السلامة العامة.
ورغم ذلك، يؤكد الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك أن تطوير أنظمة القيادة الذاتية يمثل محور مستقبل تسلا، مشيرا إلى أن نسخة تجريبية جديدة ستطرح قريبا بقدرات أكبر وتقليل للاعتماد على إشراف السائق.
يذكر أن حادث قد وقع في يونيو الماضي عندما تجاوزت إحدى سيارات تسلا الحواجز واصطدمت بقطار شحن، لحسن الحظ دون خسائر بشرية، كما سبق للشركة أن واجهت دعاوى قضائية بسبب المبالغة في قدرات نظام "القيادة الالية"، وانتهى أحدها بحكم غرامة قيمتها 243 مليون دولار.