شكوى جنائية ضد المستشار الألماني ووزرائه لمساعدتهم إسرائيل بحرب "الإبادة"
دولي رفع الأثقال البارالمبي: مصر تستضيف أكبر تجمع في تاريخ اللعبة
من سيكون المالك الجديد لـ تيك توك إذا أبرم ترامب صفقته مع شي؟
سعر جرام الذهب والسبائك اليوم السبت 20-9-2025
الرئيس السيسي: السلام لن يتحقق دون منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة
الشراكة في الاقتصاد والتحول الرقمي.. نص كلمة الرئيس السيسي خلال لقائه بنظيره السنغافوري
دعوات لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي تنتشر بصورة أكبر عالميا
عند الاشتباه فى تعاطى سائق مدرسة ابنك للمخدرات اتصل على هذا الرقم
إيران: الضربات العسكرية لن تمنعنا من إعادة بناء برنامجنا النووي
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو العالم لعدم الخوف من إسرائيل
رغم خطة الاكتفاء الذاتى من السكر.. لماذا انخفض السعر الاسترشادى للبنجر؟
وفاة جد محمود الونش لاعب الزمالك
صدمة جديدة في سيارات تسلا تشكفها القطارات ‏

كريم عاطف

كشف عدد من مستخدمي سيارات تسلا الكهربائية عن عيب خطير في أنظمة القيادة ‏الذاتية، يتمثل في فشلها في التعرف على معابر القطارات والحواجز الضوئية، ما ‏تسبب في مواقف خطرة كادت أن تؤدي إلى حوادث مميتة.‏

وخلال الأشهر الماضية، نشر عشرات السائقين مقاطع مصورة توثق أعطال النظام، ‏حيث أظهرت بعض السيارات محاولات عبور رغم اقتراب القطارات، ففي مايو ‏‏2024 كادت سيارة تسلا أن تصطدم بقطار في ولاية أوهايو قبل أن يتدخل السائق ‏باستخدام الفرامل اليدوية.‏

وبحسب شبكة ‏NBC‏ الأميركية، تم رصد أكثر من 40 مقطع فيديو منذ عام 2023 ‏توضح أعطال النظام عند معابر السكك الحديدية، وأكد بعض السائقين أن سياراتهم ‏لم تتوقف رغم وجود إشارات ضوئية وحواجز مغلقة.‏

تأتي هذه المخاوف في وقت تروج فيه تسلا لتقنياتها على أنها "مستقبل النقل"، حيث ‏يعتمد نظام القيادة الذاتية على حزمة من الكاميرات والبرمجيات لتقليل تدخل السائق، ‏لكن الشكاوى الأخيرة أثارت جدلا حول مدى جاهزيته للاستخدام الامن.‏

وأعلنت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة ‏أنها فتحت تحقيقا أوليا وتواصلت مع تسلا للحصول على بيانات إضافية، مؤكدة أنها ‏تراجع جميع الشكاوى للتأكد من وجود خلل تقني يؤثر على السلامة العامة.‏

ورغم ذلك، يؤكد الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك أن تطوير أنظمة القيادة ‏الذاتية ‏يمثل محور مستقبل تسلا، مشيرا إلى أن نسخة تجريبية جديدة ستطرح قريبا ‏بقدرات ‏أكبر وتقليل للاعتماد على إشراف السائق.‏

يذكر أن حادث قد وقع في يونيو الماضي عندما تجاوزت إحدى سيارات تسلا ‏الحواجز واصطدمت بقطار شحن، لحسن الحظ دون خسائر بشرية، كما سبق ‏للشركة أن واجهت دعاوى قضائية بسبب المبالغة في قدرات نظام "القيادة الالية"، ‏وانتهى أحدها بحكم غرامة قيمتها 243 مليون دولار.‏

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

العام الدراسي الجديد

قرارات تطبق لأول مرة بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد .. تفاصيل

الديون

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

الطفل ياسين

محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود

زيزو

مدير الكرة بالأهلي يكشف موعد عودة زيزو إلى الملاعب

رئيس جامعة الاسكندرية يتفقد سير الدراسة

انتظام الدراسة فى أول أيام العام الجامعى بالإسكندرية

صورة ارشيفية

مياه بني سويف:انقطاع المياه عن مركز ومدينة اهناسيا والبديني ومنهرو وتوابعها ..الاثنين

معهد ازهري

150 معهدا أزهريا تفتح أبوابها لاستقبال الطلاب في الوادي الجديد غدا

نشرة المرأة والمنوعات| تناول الشوكولاتة يمنع الإصابة بمرض شائع.. فوائد ارتداء الجوارب قبل النوم

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

حملات مكبرة لرفع الاشغالات والباعة الجائلين بمدينة الزقازيق

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

5 سيارات مستعملة أقل من 500 ألف جنيه في مصر

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة

بالأحمر اللافت.. عائشة بن أحمد تخطف الأنظار بظهورها

عائشة بن أحمد
عائشة بن أحمد
عائشة بن أحمد

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

قصه مأساويه

مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

