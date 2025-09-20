صدمة جديدة في سيارات تسلا تشكفها القطارات ‏

كشف عدد من مستخدمي سيارات تسلا الكهربائية عن عيب خطير في أنظمة القيادة ‏الذاتية، يتمثل في فشلها في التعرف على معابر القطارات والحواجز الضوئية، ما ‏تسبب في مواقف خطرة كادت أن تؤدي إلى حوادث مميتة.‏

وخلال الأشهر الماضية، نشر عشرات السائقين مقاطع مصورة توثق أعطال النظام، ‏حيث أظهرت بعض السيارات محاولات عبور رغم اقتراب القطارات، ففي مايو ‏‏2024 كادت سيارة تسلا أن تصطدم بقطار في ولاية أوهايو قبل أن يتدخل السائق ‏باستخدام الفرامل اليدوية.‏

وبحسب شبكة ‏NBC‏ الأميركية، تم رصد أكثر من 40 مقطع فيديو منذ عام 2023 ‏توضح أعطال النظام عند معابر السكك الحديدية، وأكد بعض السائقين أن سياراتهم ‏لم تتوقف رغم وجود إشارات ضوئية وحواجز مغلقة.‏

تأتي هذه المخاوف في وقت تروج فيه تسلا لتقنياتها على أنها "مستقبل النقل"، حيث ‏يعتمد نظام القيادة الذاتية على حزمة من الكاميرات والبرمجيات لتقليل تدخل السائق، ‏لكن الشكاوى الأخيرة أثارت جدلا حول مدى جاهزيته للاستخدام الامن.‏

وأعلنت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة ‏أنها فتحت تحقيقا أوليا وتواصلت مع تسلا للحصول على بيانات إضافية، مؤكدة أنها ‏تراجع جميع الشكاوى للتأكد من وجود خلل تقني يؤثر على السلامة العامة.‏

ورغم ذلك، يؤكد الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك أن تطوير أنظمة القيادة ‏الذاتية ‏يمثل محور مستقبل تسلا، مشيرا إلى أن نسخة تجريبية جديدة ستطرح قريبا ‏بقدرات ‏أكبر وتقليل للاعتماد على إشراف السائق.‏

يذكر أن حادث قد وقع في يونيو الماضي عندما تجاوزت إحدى سيارات تسلا ‏الحواجز واصطدمت بقطار شحن، لحسن الحظ دون خسائر بشرية، كما سبق ‏للشركة أن واجهت دعاوى قضائية بسبب المبالغة في قدرات نظام "القيادة الالية"، ‏وانتهى أحدها بحكم غرامة قيمتها 243 مليون دولار.‏