مصر تؤكد عمق العلاقات التاريخية مع الصومال ومواصلة دعمها للشعب الصومالي الشقيق
الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك
البارالمبية الدولية لرفع الأثقال تعلن مشاركة 542 لاعبا فى بطولة العالم بالعاصمة الإدارية
الأرصاد: طقس الغد حار رطب .. وفرص لسقوط أمطار بهذه المناطق
بديل الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
الجمعية العامة للأمم المتحدة.. فلسطين على أبواب اعتراف دولي ورسالة حازمة لتل أبيب
باحث: نتنياهو يسابق الزمن لإجهاض الاعتراف بالدولة الفلسطينية
العالم ينتفض.. فرصة لإعادة إحياء الجهود الدولية الرامية لدعم الحقوق الفلسطينية
مصر وسنغافورة.. تعاون اقتصادي متزايد وموقف مصري ثابت تجاه القضية الفلسطينية
كاف يحدد 18 أكتوبر موعدًا للسوبر الإفريقي باستاد الدفاع الجوي
مصر تؤكد مجددا رفضها الكامل لتهجير الفلسطينيين تحت أي مسمى أو ذريعة
محمد لطفى : أنا بخير وبصحة جيدة.. خاص
رياضة

كاف يحدد 18 أكتوبر موعدًا للسوبر الإفريقي باستاد الدفاع الجوي

يارا أمين

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” استقر على إقامة مباراة كأس السوبر الإفريقي يوم 18 أكتوبر المقبل على ملعب استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.


جوائز مالية قياسية تصل إلى 32 مليون دولار لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

 كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن رصد جوائز مالية قياسية تصل إلى 32 مليون دولار لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، التي تستضيفها المغرب في الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.

7 ملايين دولار لبطل القارة

وبحسب ما نقلته صحيفة البطولة المغربية، سيحصل المنتخب الفائز باللقب على 7 ملايين دولار، فيما ينال وصيف البطل 4 ملايين دولار. 

أما المنتخبات المتأهلة إلى نصف النهائي فستحصل على 2.5 مليون دولار لكل منها، مقابل 1.3 مليون دولار للفرق التي تبلغ ربع النهائي.

كما رصدت مكافآت بقيمة 800 ألف دولار للمنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16، في حين سيحصل صاحب المركز الثالث في دور المجموعات على 700 ألف دولار، والرابع على 500 ألف دولار.

عودة المغرب للاستضافة بعد غياب 37 عامًا

تقام البطولة على تسعة ملاعب في ست مدن مغربية هم الرباط، الدار البيضاء، مراكش، طنجة، فاس، وأغادير. 

وتمثل هذه النسخة أول استضافة للمغرب منذ نسخة 1988، وتأتي قبل خمس سنوات من استضافته المشتركة لكأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتغال.

24 منتخبا في صراع القمة

يشارك في البطولة 24 منتخبا تم تقسيمهم إلى ست مجموعات، حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث، إلى دور الـ16.

مجموعات قوية في قرعة "كان 2025"

جاءت نتائج القرعة لتضع المنتخبات في مواجهات مثيرة:

المجموعة الأولى: المغرب، مالي، زامبيا، جزر القمر.

المجموعة الثانية: مصر، جنوب أفريقيا، أنغولا، زيمبابوي.

المجموعة الثالثة: نيجيريا، تونس، أوغندا، تنزانيا.

المجموعة الرابعة: السنغال، الكونغو الديمقراطية، بنين، بوتسوانا.

المجموعة الخامسة: الجزائر، بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية، السودان.

المجموعة السادسة: كوت ديفوار (حامل اللقب)، الكاميرون، الغابون، موزمبيق.

مصر تطمح للقب ثامن

يعد منتخب مصر من أبرز المرشحين للتتويج بالبطولة، حيث يتصدر قائمة الأبطال التاريخيين بـ7 ألقاب، ويسعى لتحقيق اللقب الثامن في نسخة المغرب 2025 لتعزيز زعامته القارية.

أحمد حسن منتخب مصر فيسبوك كاف ملعب استاد الدفاع الجوي

لقاء وزير الدفاع

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

