الغيطى ورشاد يتفقدان الأعمال المتبقية بشارع التسعين الشمالي

قام المهندس عبدالرءوف الغيطى، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق، والمهندس أحمد محمد رشاد، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بجولة ميدانية لتفقد الأعمال المتبقية من تطوير شارع التسعين الشمالي عند تقاطعه مع طريق السويس، وذلك في أول يوم لتوليهم مهام مناصبهم الجديدة.



وقد سبق الجولة اجتماع موسع بمقر جهاز المدينة، تم خلاله تنفيذ إجراءات التسليم والتسلّم، حيث قام المهندس عبدالرءوف الغيطي، بصفته رئيس الجهاز الأسبق، بتسليم الملفات وكافة الأعمال إلى المهندس أحمد محمد رشاد، بصفته رئيس الجهاز الحالي.



كما تضمن الاجتماع عقد لقاء رسمي مع نواب رئيس الجهاز ومديري الإدارات المختلفة، وذلك لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، والملفات ذات الأولوية خلال المرحلة القادمة.

وخلال الجولة الميدانية، أكد كل من المهندس عبدالرءوف الغيطي والمهندس أحمد محمد رشاد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق الكامل بين أجهزة الهيئة وجهاز المدينة بما يضمن استكمال مشروعات التطوير بالمدينة وفق أعلى معايير الجودة.

وقال المهندس عبدالرءوف الغيطي:

“سوف نواصل تقديم الدعم الكامل لجهاز مدينة القاهرة الجديدة من موقعنا الجديد، بما يضمن استمرارية ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية، وبما يساهم في دفع مسيرة التنمية العمرانية التي تشهدها المدينة.”

ومن جانبه، أكد المهندس أحمد محمد رشاد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة :

“نعتز ونثمّن الجهود الكبيرة التي بُذلت من قبل القيادات السابقة، وسنعمل بروح الفريق الواحد مع كافة نواب رئيس الجهاز ومديري الإدارات وجميع العاملين، من أجل مواصلة مسيرة التنمية والتطوير لصالح سكان مدينة القاهرة الجديدة.”

وتأتي هذه الخطوات في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الدفع بالكفاءات والخبرات في المواقع القيادية، ومتابعة الأعمال الميدانية على أرض الواقع، بما يسهم في تعزيز التنمية العمرانية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لسكان مدينة القاهرة الجديدة