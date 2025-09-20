وزير فلسطيني سابق: هدف نتنياهو تكوين إسرائيل الكبرى بطابع يهودي أحادي

أكد الدكتور أشرف العجرمي، الوزير الفلسطيني السابق، على أن تصريحات وتوجهات بنيامين نتنياهو وقيادات اليمين المتطرف في إسرائيل تشير بوضوح إلى وجود مخطط يستهدف دفع الفلسطينيين للرحيل من قطاع غزة وقطع واسعة من الضفة الغربية، مشددًا على أن الهدف النهائي هو تكوين «إسرائيل الكبرى» ذات الطابع اليهودي الأحادي.

عمليات عسكرية مكثفة

وأضاف العجرمي، في مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن تنفيذ مثل هذا المخطط يتطلب إزالة التجمعات السكنية الكبرى في القطاع، وما يجري من عمليات عسكرية مكثفة يسعى إلى تحقيق هذا المسعى عبر تدمير أو تعكير ظروف العيش في مناطق واسعة.

وأوضح العجرمي أن إحدى المناطق التي تضم نحو 900 ألف مواطن فلسطيني أصبحت تحت وطأة هجمات متواصلة تستهدف تغيير المشهد الديموغرافي بإخراج السكان من مناطقهم، محذرًا من أن تحويل أجزاء من قطاع غزة إلى «مناطق غير قابلة للسكن» سيجبر الفلسطينيين على البحث عن مأوى وحياة كريمة داخل أو خارج حدود القطاع، مشددًا على أن مثل هذه السياسات لن تمثل حلًا سياسيًا وإنما ستخلق كارثة إنسانية وتعمق معاناة المدنيين وتزيد من تعقيد إمكانية التوصل إلى أي تسوية عادلة.