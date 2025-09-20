باحث: نتنياهو يسابق الزمن لإجهاض الاعتراف بالدولة الفلسطينية

قال الدكتور هاني الجمل، الباحث في الشؤون الدولية، إن الضبابية السياسية التي ينتهجها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الوقت الراهن، تتحكم بشكل كبير في المشهدين السياسي والعسكري داخل إسرائيل.

استباق اللحظة التاريخية

وأضاف «الجمل» خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن نتنياهو يسعى لتسريع وتيرة العمليات العسكرية في الضفة الغربية، بهدف استباق اللحظة التاريخية يوم الاثنين المقبل، عبر محاولة إجهاض كافة الجهود الإقليمية والعربية الداعمة للاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967.

وأضاف «الجمل» أن التحركات الإسرائيلية الحالية تمثل محاولة لإعادة تموضع عسكري جديد يتيح لها كسب وضم المزيد من الأراضي الفلسطينية، وإجبار المجتمع الدولي على التعامل مع واقع جيوسياسي مغاير.

وأكد أن هذه السياسات لا تستهدف فقط إضعاف فرص الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإنما تهدد أيضًا بإشعال مزيد من التوترات على الحدود الملتهبة في المنطقة.