تشكيل قمة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي
خسائر الشحن في السيارات الكهربائية.. الأسباب والحلول
اللجنة المشرفة تدعو الأطباء للتصويت في انتخابات التجديد النصفي
حكم قضاء الصلوات الفائتة الكثيرة.. الإفتاء تجيب بالدليل والطريقة
روسيا تشن هجوما واسع النطاق .. وزيلينسكي يشير لـ "ذخيرة عنقودية"
قانون العمل الجديد.. بند خاص لمواجهة التحرش| اعرف العقوبات
مهيب عبدالهادي: فيريرا يتمسك بالزمالك ويرفض عرضا أوروبيا
جيش الاحتلال يهاجم البنى التحتية بغزة وسط أزمة إنسانية خانقة
4 حالات يحق فيها للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي
تعرف على موعد انتخابات الأهلي المقبلة
شيكو بانزا غاضب من الزمالك .. تعرف على السبب
الأمم المتحدة: لا توجد دولة قادرة وحدها على مواجهة الإرهاب والمناخ
خبير: دائرتان أساسيتان في أمريكا محتمل دور قوي لهما بوقف الحرب بغزة

غزة
غزة
محمد البدوي

قال دينيس جاف، الخبير في الشؤون الاستراتيجية من واشنطن، إن هناك دائرتين أساسيتين في الولايات المتحدة يمكن أن يكون لهما دور في وقف الحرب على غزة، الأولى هي الديمقراطيون الذين يوجهون انتقادات متزايدة لإسرائيل بسبب ممارساتها في القطاع، والثانية هي الجمهوريون المنتمون لتيار «ماجا» المعروف بشعار «لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا».

وأوضح «جاف» في مداخلة له مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هاتين الدائرتين، على الرغم من اختلاف توجهاتهما، تمثلان ثقلاً سياسيًا قادرًا على التأثير في مسار السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط، حيث تبقى الولايات المتحدة طرفًا متورطًا في العديد من الملفات الحساسة بالمنطقة.

 موقف دولي أكثر توازنًا

وأشار الخبير الاستراتيجي إلى أن المستقبل القريب يتطلب بناء موقف دولي أكثر توازنًا، يقوم على الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل الدول العربية والغربية معًا، لافتًا إلى أن عام 2029 قد يشهد تحولات مهمة في الموقف الأمريكي، وربما يمتنع خلاله عن استخدام حق "الفيتو" في مجلس الأمن، مقابل الدفع نحو تسوية سياسية تفتح الطريق أمام الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

الولايات المتحدة غزة الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

