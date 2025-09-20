خبير: دائرتان أساسيتان في أمريكا محتمل دور قوي لهما بوقف الحرب بغزة

قال دينيس جاف، الخبير في الشؤون الاستراتيجية من واشنطن، إن هناك دائرتين أساسيتين في الولايات المتحدة يمكن أن يكون لهما دور في وقف الحرب على غزة، الأولى هي الديمقراطيون الذين يوجهون انتقادات متزايدة لإسرائيل بسبب ممارساتها في القطاع، والثانية هي الجمهوريون المنتمون لتيار «ماجا» المعروف بشعار «لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا».

وأوضح «جاف» في مداخلة له مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هاتين الدائرتين، على الرغم من اختلاف توجهاتهما، تمثلان ثقلاً سياسيًا قادرًا على التأثير في مسار السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط، حيث تبقى الولايات المتحدة طرفًا متورطًا في العديد من الملفات الحساسة بالمنطقة.

موقف دولي أكثر توازنًا

وأشار الخبير الاستراتيجي إلى أن المستقبل القريب يتطلب بناء موقف دولي أكثر توازنًا، يقوم على الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل الدول العربية والغربية معًا، لافتًا إلى أن عام 2029 قد يشهد تحولات مهمة في الموقف الأمريكي، وربما يمتنع خلاله عن استخدام حق "الفيتو" في مجلس الأمن، مقابل الدفع نحو تسوية سياسية تفتح الطريق أمام الاعتراف بالدولة الفلسطينية.