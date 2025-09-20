أسطول الصمود العالمي يبحر إلى غزة الآن

أكدت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، اليوم السبت، أنّ "أسطول الصمود العالمي" يبحر الآن بصورة جماعية نحو قطاع غزة.

وأوضحت اللجنة أنّ التقديرات تشير إلى أنّ الأسطول سيحتاج نحو أسبوع للوصول إلى القطاع.

وأضافت أنّ 44 سفينةً خرجت من الموانئ الإيطالية، على أن تنضمّ إليها 6 سفن موجودة في موانئ اليونان.

وكانت السفن اليونانية انطلقت، أمس الجمعة، لتنضم إلى أسطول الصمود، حيث أبحرت في بحر إيجه، وعلى متنها 26 متضامناً يونانياً و20 متضامناً دولياً.

أسطول الصمود العالمي

و يذكر أن الأسطول انطلق من إسبانيا وإيطاليا، بهدف "فتح ممر إنساني ووضع حد لإبادة الشعب الفلسطيني المتواصلة" في غزة، بحسب ما أفاد "أسطول الصمود العالمي".

ويصف أسطول الصمود العالمي نفسه على موقعه الإلكتروني بأنه منظمة "مستقلة" و"غير تابعة لأي حكومة أو حزب سياسي".

والأسطول محمّل مساعدات إنسانية، ويقلّ ناشطين مؤيدين للفلسطينيين، ويأتي تحركه بعدما منعت إسرائيل محاولتين للناشطين في هذه المبادرة لتوصيل مساعدات بحرا إلى القطاع الفلسطيني في يونيو ويوليو.

