شابة تحاول إنهاء حياتها بتناول 50 قرصًا مجهولًا في طهطا

شهد مركز طهطا شمال محافظة سوهاج واقعة مأساوية، بعدما أقدمت شابة تبلغ من العمر 22 عامًا على محاولة إنهاء حياتها، بتناول كمية كبيرة من الأقراص المجهولة داخل منزلها بقرية الصوالح التابعة لمجلس قروي الصفيحة، ليتم نقلها على وجه السرعة إلى مستشفى طهطا العام في حالة حرجة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود إشارة من مستشفى طهطا العام، بوصول المدعوة ندى م ع، 22 عامًا، مقيمة بقرية الصوالح دائرة المركز، بعد تناولها نحو 50 قرصًا مجهول المصدر، وذلك وفقًا لما ذكره ذووها.

وبالانتقال والفحص، أفادت أسرة الشابة أنها تناولت الأقراص داخل المنزل بقصد الانتحار، وعلى الفور تم نقلها إلى المستشفى، حيث تم عمل غسيل معدة وإجراءات إسعافية عاجلة من قبل الفريق الطبي بقسم الاستقبال، ووُضعت تحت الملاحظة الطبية لحين استقرار حالتها الصحية.

وأكدت المصادر الطبية أن الشابة ما زالت تحت الرعاية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحين صدور نتائج التحاليل الطبية، فيما تتابع الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الواقعة، للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء محاولة الانتحار، وما إذا كانت تعود لدوافع نفسية أو اجتماعية.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.