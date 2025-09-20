افتتاح العام الدراسي الجديد بجامعة القاهرة الأهلية بأكتوبر



افتتح د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة الأهلية، العام الدراسي الأول بجامعة القاهرة الأهلية 2025/2026 بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بحضور الدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور محمد محسن العطار نائب رئيس جامعة القاهرة الأهلية للشئون الأكاديمية، ونواب رئيس جامعة القاهرة الأم، وعمداء الكليات المختلفة، وأعضاء اللجنة الاستشارية للجامعة الأهلية، وأمين عام الجامعة، ومستشارى رئيس الجامعة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وشهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس جامعة القاهرة، تحية العلم أمام قبة جامعة القاهرة الأهلية، مع انطلاق اليوم الأول للعام الدراسي الجديد 2025/2026، وأجري وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جولة تفقدية لمنشآت جامعة القاهرة الأهلية للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية، تفقد خلالها المُدرجات والقاعات الدراسية والمعامل، فضلًا عن متابعة توفير كافة الوسائط التكنولوجية الحديثة وانتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وذلك لضمان توفير بيئة تعليمية مُتميزة ومحفزة للطلاب على الإبداع والتميز.

كذلك تفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المعارض الفنية والأنشطة الطلابية بالجامعة وناقش الطلاب فى معروضاتهم والرؤية الكامنة وراءها، مؤكدا ضرورة تنمية المهارات والمواهب والإبداعات، وطالبهم بالحرص على المشاركة فى مختلف المسابقات محليا وعالميا.

وكان د. أيمن عاشور قد عقد في مستهل الزيارة لقاء مع العمداء ومنسقي البرامج بجامعة القاهرة الأهلية ، وأشاد بالفكر المتكامل والتفاهم بين رؤساء الجامعات، مؤكدًا أن الطاقة الاستيعابية للجامعات الحكومية لم تكن تستوعب الأعداد الضخمة للطلاب لولا سياسات الوزارة، وبدعم من القيادة السياسية وسياساتها للتعليم الأهلي ضمن منظومة التعليم المجاني والتعليم الخاص والأفرع الأجنبية، ويلبي احتياجات شريحة كبري من المواطنين ممن لهم متطلبات أكاديمية وعلميّة وبحثية، وقدرات اجتماعية واقتصادية مختلفة، مشيدًا بالإقبال الكبير من الطلاب للالتحاق بالجامعات الأهلية مما يعكس ثقة الطلاب وأولياء الأمور فيها.

وثمن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدعم الكبير الذي قدمته القيادة السياسية لإنشاء الجامعات الأهلية وتزويدها بالبنية التحتية المتطورة لتُحاكي الجامعات الدولية المرموقة، مشيرًا إلي انضمام الجامعات الاهلية للتحالفات الإقليمية والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية والصناعية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" وتماشيًا مع تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد د. أيمن عاشور، أن العلاقة بين الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية قائمة على التعاون والتكامل، موجهًا بضرورة الحرص على تحقيق أهداف إنشاء الجامعة وتقديم تجربة تعليمية متطورة ومتميزة للطلاب، وأن يكون للجامعة برامج دراسية بينية حديثة مواكبة لأحدث النظم التعليمية الدولية، لافتًا إلي زيادة أعداد الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم، وإنشاء العديد من أفرع الجامعات المصرية بالخارج وهو ما يؤكد الثقة في التعليم المصري.

كما عقد د. أيمن عاشور، لقاءًات مع عدد من طلاب الجامعة الجديدة داخل المدرجات، وأكد خلال حديثه معهم أهمية استعدادهم لبدء مرحلة جديدة في حياتهم الجامعية، وأن يستمروا في الاطلاع على كل ما هو جديد، والاعتماد على البحث والفهم.

ومن جانبه، قال الدكتور ماهر مصباح ، أمين مجلس الجامعات الأهلية، إن المجلس استطاع تنفيذ رؤية وزارة التعليم العالي في التوسع في منظومة التعليم العالي بمصر والعمل علي اتاحة التعليم الجامعي لعدد كبير من الطلاب التي لم تعد الجامعات الحكومية قادرة علي استيعابهم، موجهًا الشكر لوزير التعليم العالي والبحث العلمي لدعمه الكبير لكافة الجامعات وايمانه بمقوماتها المادية والبشرية، كما وجه الشكر للدكتور محمد سامي عبد الصادق لجهوده المبذولة لإنشاء جامعة القاهرة الأهلية.

ومن جانبه، رحب د. محمد سامي عبد الصادق، بوزير التعليم العالي والبحث العلمي داخل جامعة القاهرة الأهلية، أحدث الجامعات في منظومة التعليم العالي والتي تُجسد رؤية الدولة في التوسع في الجامعات مع الارتقاء بمنظومة التعليم العالي بما يخدم رؤية مصر 2030، موجهًا الشكر لوزير التعليم العالي والبحث العلمي لدعمه الكامل وحرصه على إنشاء جامعة القاهرة الأهلية ومتابعة مراحل اكتمالها من المنشآت والمعامل والمكتبات وغيرها من الأمور الانشائية واللوجستية.

وأكد د. محمد سامي عبد الصادق، أن جامعة القاهرة الأهلية هي واحدة من أحدث الجامعات في مصر، وتحظى بدعم كبير من اجهزة الدولة، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تعزيز الشراكات والتعاون مع مختلف المؤسسات الأكاديمية والبحثية بهدف تنمية مهارات الطلاب وإعدادهم لسوق العمل المُتغير، وتوفير بيئة تعليمية مُحفزة وداعمة للتميز والابتكار، لافتًا إلى أن الجامعة تطبق تقنيات التعليم والتعلم والبحث العلمي الحديثة والمبتكرة، لتوفير تعليم شامل وعالي الجودة.

جدير بالذكر، أن جامعة القاهرة الأهلية، تم إنشاؤها وفقًا للقرار الجمهوري رقم 245 لسنة 2025، بمدينة السادس من أكتوبر، وتضم 14 كلية تقدم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل وتشمل كليات (الطب - وطب الأسنان - والصيدلة - والتمريض - والعلاج الطبيعي - والهندسة - والحاسبات والذكاء الاصطناعي - والطب البيطري - والعلوم - والأعمال - والسياسة والاقتصاد - والتربية للطفولة المبكرة - والقانون).