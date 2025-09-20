داعية: القوامة تكليف للرجل وتشريف للمرأة .. والمقصر يعاقب

كشفت الداعية الإسلامية الدكتورة دينا أبو الخير، أن الرجل له القوامة على الزوجة والبيت بأمر عام، موضحة أن القوامة هي تكليف للرجل وتشريف للمرأة.



وتابعت دينا أبو الخير خلال تقديم برنامج وللنساء نصيب، المذاع على قناة صدى البلد، أنه أحيانا يصدر من الرجال تقصير أو إساءة للزوجات ويفرض في حقهن.



ولفتت إلى أن هناك عقاب إلهي على أي من الزوجين المقصر في حق الآخر، موضحة أن الزواج سكن ومودة ورحمة وهذه أساسيات يجب أن يعلمه المقبلين على الزواج.



وأكدت الداعية الإسلامية الدكتورة دينا أبو الخير، أنه قبل النظر إلى عقاب الآخرة في مشكلة تقصير الزوج في حق زوجته، يجب أن نأخذ خطوات للإصلاح في الدنيا وتكون بجدية حتى لو وصلت إلى إنهاء الحياة الزوجية حال استحالت العشرة.