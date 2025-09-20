قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى عن تفقد وزير البترول منصة إنتاج غاز في عمق المتوسط بسيناء: محدش يقدر يقرب
حكم لبس السلاسل الفضة للرجال .. دار الإفتاء تجيب
أكسيوس: قطر تطلب اعتذارا إسرائيليا لاستئناف جهود الوساطة في غزة
تحصين 204 آلاف رأس ماشية في الحملة القومية ضد الحمى القلاعية بالدقهلية
أحمد موسى: رئيس الوزراء أكد تحقيق مصانع القنطرة غرب 25 مليار دولار صادرات بعد اكتمالها
منطقة صناعية كبيرة.. أحمد موسى: مليار دولار استثمارات أجنبية في القنطرة غرب
تطوير القنطرة غرب.. أحمد موسى: الدولة وضعت مخططا لتكون مركزا إقليميا للملابس الجاهزة
اعتذر ولم يناقش الماديات.. تفاصيل عرض أوروبي لـ رحيل مدرب الزمالك
الرئيس السيسي يجدد ترحيبه بإعلان فرنسا اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة
منتخب مصر يتوج ببطولة إفريقيا لشباب الطائرة بعد الفوز على الكاميرون في النهائي
إعلام عبري: مسيرات في تل أبيب الليلة من أجل وقف الحرب في غزة و عودة المختطفين
"سيبتلي قلبي" أنغام تعود بقوة بعد أزمتها الصحية الأخيرة

انغام
انغام
يارا أمين

أعلنت الفنانة أنغام عن طرح أغنيتها الجديدة “سيبتلي قلبي” عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي، وتعتبر هذه الأغنية الأولى بعد تعافيها من أزمتها الصحية الأخيرة.

حفل أنغام فى لندن

وعلى صعيد آخر ، تستعد الفنانة انغام لإحياء احدث حفلاتها الغنائية فى لندن يوم الثلاثاء المقبل ويعرض الحفل على قناة mbc .  

والمايسترو هاني فرحات سيقود الأوركسترا في حفل الفنانة أنغام بقاعة رويال ألبرت بلندن الأسبوع المقبل.

وانتهت أنغام وفرقتها من الاستعدادات والبروفات النهائية لحفل قاعة رويال ألبرت المنتظر في أول ظهور لها بعد وعكتها الصحية.

ويقام حفل أنغام  يوم 23 سبتمبر، وتتراوح أسعار تذاكر حفل أنغام ما بين حوالي 80 حتى 255 دولار بشكل متفاوت حسب مقاعد القاعة الضخمة التي تستوعب أعداد كبيرة من الجمهور.

ومن المقرر أن يقام حفل أنغام في تمام السابعة والنصف مساءً بحسب جدول قاعة رويال الملكية في لندن.

واكتسبت قاعة “رويال ألبرت هول” شهرتها العالمية باعتبارها واحدة من أكثر المسارح العريقة، إذ احتضنت عبر تاريخها أهم الفعاليات الموسيقية والفنية العالمية، مما يجعل وقوف أنغام على خشبتها إنجازاً فنياً يحسب لها.

ومن المتوقع أن تقدم أنغام خلال الحفل مزيجاً من أشهر أغنياتها التي ارتبط بها الجمهور العربي طوال سنوات، إلى جانب عدد من الأعمال الحديثة التي أطلقتها مؤخراً ولاقت نجاحاً واسعاً. 

أنغام

يُذكر أن أنغام تتمتع بمسيرة فنية حافلة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، وقدمت خلالها عشرات الألبومات الناجحة والأغاني التي حجزت لها مكانة رفيعة في قلوب الجمهور. 

كما حصلت على العديد من الجوائز والتكريمات العربية والدولية تقديراً لموهبتها وإسهاماتها في الموسيقى العربية

