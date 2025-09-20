رئيس جامعة قناة السويس يؤكد الحرص على توفير الرعاية الكاملة للطلاب بالمدن

أكد رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور، حرص الجامعة على توفير الرعاية الكاملة للطلاب داخل المدن الجامعية سواء من خلال الخدمات الغذائية أو الأنشطة الطلابية أو الرعاية الطبية، مشددا على أهمية المتابعة اليومية لسير العمل بالمدن الجامعية والتأكد من راحة الطلاب وسلامتهم بما ينعكس إيجابًا على تحصيلهم الأكاديمي واستقرارهم النفسي.

جاء ذلك - وفقا لبيان صادر عن الجامعة اليوم /السبت/ - خلال جولة قام فيها الدكتور ناصر مندور بتفقد المدن الجامعية لمتابعة عملية تسكين الطلاب والطالبات مع انطلاق العام الجامعي الجديد.

وأشار رئيس جامعة قناة السويس إلى أن الجامعة تعمل على وضع خطط مستقبلية لزيادة الطاقة الاستيعابية للمدن الجامعية وتطوير خدماتها بما يتناسب مع تزايد أعداد الطلاب، ويعكس مكانة الجامعة وريادتها في توفير بيئة جامعية متكاملة.

واستعرض خلال الجولة الأعداد التي تم تسكينها حتى الآن إذ بلغ عدد الطلاب الذين تم تسكينهم بالفعل 900 طالب، موضحا أن القوة الاستيعابية لمدينة الطلاب تصل إلى 1440 طالبا بما يعكس جاهزية الجامعة لاستقبال الأعداد المقررة وتوفير كافة الخدمات اللازمة لهم.

كما تابع عملية تسكين الطالبات حيث أظهرت التقارير أن أعداد الطالبات المقيمات حتى اليوم /السبت/ بلغت 1117 طالبة وهو ما يعكس حجم الجهود التنظيمية المبذولة من إدارة المدن الجامعية لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة وتوفير بيئة آمنة وخدمات متكاملة.

