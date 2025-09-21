تعليمات عاجلة للمدارس بتسجيل غياب الطلاب يوميا واخطار الأهالي بمدى إلتزام أبنائهم

تلقت جميع مدارس الجمهورية تعليمات عاجلة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع بداية العام الدراسي الجديد ، تنص على الالتزام بتسجيل غياب الطلاب يوميا بشكل إلكتروني للمراحل المتاح لها ذلك .

وشددت تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الصادرة للمدارس ، على ضرورة اخطار الوزارة بنسب الحضور يوميا ،وكذلك التسجيل بالسجلات المخصصة لذلك ، مع ضرورة اخطار أولياء الأمور دوريا بحالات الغياب تحقيقا للانضباط المدرسي .

وتنتظم الدراسة اليوم رسميا في جميع المدارس الرسمية والخاصة والدولية الموجودة على مستوى الجمهورية ، بعد أن كان العام الدراسي الجديد قد بدأ بشكل جزئي أمس في 12 محافظة فقط لا تطبق اجازة السبت .

الترم الأول 88 يوما واجازة نصف السنة 24 يناير

ومن جانبها كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل العام الدراسي الجديد مؤكدة ما يلي :

عدد أيام الدراسة في الفصل الدراسي الأول : 88 يوم بعد حذف أيام الجمع والسبت والاجازات الرسمية

بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل : من 10 يناير 2026 حتى 15 يناير 2026

بدء امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول من 17 يناير 2026 حتى 22 يناير 2026

إجازة نصف العام 2026 : مدتها أسبوعان تبدأ من السبت 24 يناير 2026 حتى الخميس 5 فبراير 2026 ، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الاجازة

اقرأ أيضًا: