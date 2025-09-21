تعليمات عاجلة للمدارس بتسجيل غياب الطلاب يوميا واخطار الأهالي بمدى إلتزام أبنائهم

تلقت جميع مدارس الجمهورية تعليمات عاجلة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع بداية العام الدراسي الجديد ، تنص على الالتزام بتسجيل غياب الطلاب يوميا بشكل إلكتروني للمراحل المتاح لها ذلك .
وشددت تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الصادرة للمدارس ، على ضرورة اخطار الوزارة بنسب الحضور يوميا ،وكذلك التسجيل بالسجلات المخصصة لذلك ، مع ضرورة اخطار أولياء الأمور دوريا بحالات الغياب تحقيقا للانضباط المدرسي .
وتنتظم الدراسة اليوم رسميا في جميع المدارس الرسمية والخاصة والدولية الموجودة على مستوى الجمهورية ، بعد أن كان العام الدراسي الجديد قد بدأ بشكل جزئي أمس في 12 محافظة فقط لا تطبق اجازة السبت .
الترم الأول 88 يوما واجازة نصف السنة 24 يناير
ومن جانبها كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل العام الدراسي الجديد مؤكدة ما يلي :
- عدد أيام الدراسة في الفصل الدراسي الأول : 88 يوم بعد حذف أيام الجمع والسبت والاجازات الرسمية
- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل : من 10 يناير 2026 حتى 15 يناير 2026
- بدء امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول من 17 يناير 2026 حتى 22 يناير 2026
- إجازة نصف العام 2026 : مدتها أسبوعان تبدأ من السبت 24 يناير 2026 حتى الخميس 5 فبراير 2026 ، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الاجازة
- موعد بدء الدراسة في المدارس في الفصل الدراسي الثاني : من 7 فبراير 2026 حتى 11 يونيو 2026
- عدد أيام الدراسة في الفصل الدراسي الثان 84 يوما بعد حذف أيام الجمع والسبت والاجازات الرسمية
- إجمالي عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصلين الأول والثاني : 88 + 84 = 172 يوما
- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026 لصفوف النقل من 16 مايو 2026 حتى 24 مايو 2026
- بدء امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني : من 4 يونيو 2026 حتى 11 يونيو 2026
- امتحانات الدبلومات الفنية 2026 : بدء التجهيز لها الاحد الموافق 31 مايو 2026
- امتحانات الثانوية العامة 2026 : من السبت 20 يونيو 2026
- موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي : من 20 ابريل 2026 حتى 22 ابريل 2026
- موعد التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي ( عقد جميع امتحانات المواد خارج المجموع عملي وانشطة ومستوى رفيع ولغة ثانية) من 11 مايو 2026 حتى 13 مايو 2026