إرتفاع نسب حضور الطلاب بمدارس محافظة القاهرة في أول يوم دراسة|صور
عارفين هدفهم وباصين للمستقبل.. طلاب المعاهد الأزهرية يبدأون العام الدراسي الجديد| فيديو وصور
مرصد القطامية يرصد كويكب ضخم يقترب من الأرض
تزايد الاعترافات الدولية بفلسطين .. تحولات دبلوماسية تُعيد رسم ملامح الصراع
هل اليوم آخر شهر مولد النبي؟.. صلّي عليه بهذه الصيغة ولن تُوقف للحساب
تعليمات عاجلة للمدارس بتسجيل غياب الطلاب يوميا واخطار الأهالي بمدى إلتزام أبنائهم
بطابور صباحي مُنظم.. معهد فتيات دسوقي أباظة بالشرقية يرحّب بالطالبات في أول أيام العام الدراسة|شاهد
بابا الفاتيكان: هناك من يعانون من الجوع والعطش في ظروف غير عادلة ولا إنسانية
مقتل شخص وإصابة آخرين في إطلاق نار بولاية نيوهامبشير الأمريكية
اليوم.. رئيس الوزراء البريطاني يعترف رسميا بالدولة الفلسطينية
في أول يوم دراسي.. محافظ الدقهلية يُطلق خطة لتسهيل حركة المواطنين ومنع التكدس المروري |تفاصيل
سويسري جديد على أعتاب تدريب الأهلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

تعليمات عاجلة للمدارس بتسجيل غياب الطلاب يوميا واخطار الأهالي بمدى إلتزام أبنائهم

بدء العام الدراسي الجديد 2026
ياسمين بدوي

تلقت جميع مدارس الجمهورية تعليمات عاجلة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع بداية العام الدراسي الجديد ، تنص على الالتزام بتسجيل غياب الطلاب يوميا بشكل إلكتروني للمراحل المتاح لها ذلك .

وشددت تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الصادرة للمدارس ، على ضرورة اخطار الوزارة بنسب الحضور يوميا ،وكذلك التسجيل بالسجلات المخصصة لذلك ، مع ضرورة اخطار أولياء الأمور دوريا بحالات الغياب تحقيقا للانضباط المدرسي .

وتنتظم الدراسة اليوم رسميا في جميع المدارس الرسمية والخاصة والدولية الموجودة على مستوى الجمهورية ، بعد أن كان العام الدراسي الجديد قد بدأ بشكل جزئي أمس في 12 محافظة فقط لا تطبق اجازة السبت .

الترم الأول 88 يوما واجازة نصف السنة 24 يناير

 

ومن جانبها كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل العام الدراسي الجديد مؤكدة ما يلي :

  •  عدد أيام الدراسة في الفصل الدراسي الأول : 88 يوم بعد حذف أيام الجمع والسبت والاجازات الرسمية
  •  بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل : من 10 يناير 2026 حتى 15 يناير 2026
  •  بدء امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول من 17 يناير 2026 حتى 22 يناير 2026
  •  إجازة نصف العام 2026 : مدتها أسبوعان تبدأ من السبت 24 يناير 2026 حتى الخميس 5 فبراير 2026 ، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الاجازة

اقرأ أيضًا:

  •  موعد بدء الدراسة في المدارس في الفصل الدراسي الثاني : من 7 فبراير 2026 حتى 11 يونيو 2026
  •  عدد أيام الدراسة في الفصل الدراسي الثان 84 يوما بعد حذف أيام الجمع والسبت والاجازات الرسمية
  •  إجمالي عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصلين الأول والثاني : 88 + 84 = 172 يوما
  •  بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026 لصفوف النقل من 16 مايو 2026 حتى 24 مايو 2026
  •  بدء امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني : من 4 يونيو 2026 حتى 11 يونيو 2026
  •  امتحانات الدبلومات الفنية 2026 : بدء التجهيز لها الاحد الموافق 31 مايو 2026
  •  امتحانات الثانوية العامة 2026 : من السبت 20 يونيو 2026
  •  موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي : من 20 ابريل 2026 حتى 22 ابريل 2026
  • موعد التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي ( عقد جميع امتحانات المواد خارج المجموع عملي وانشطة ومستوى رفيع ولغة ثانية) من 11 مايو 2026 حتى 13 مايو 2026
العام الدراسي الجديد العام الدراسي مدارس وزارة التربية والتعليم

