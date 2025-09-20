قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وكيله ضرب كرسي في الكلوب| إمام عاشور في ورطة.. والأهلي شايل سيفه
الأهلي يقترب خطوة جديدة من التعاقد مع فيشر.. تفاصيل
وزير الداخلية الإيطالي: إسرائيل تجاوزت كل حدود المنطق والإنسانية
قلق في ريال مدريد بشأن تجديد عقد جونيور رغم تخفيض مطالبه المالية
وزارة الطيران: رحلات الشركات المصرية لم تتأثر بالهجوم السيبراني على موانئ أوروبا
النصر يقسو على الرياض بخماسية ويتصدر الدوري السعودي
الخارجية الفلسطينية: الاعتراف البريطاني بدولتنا سيكون خطوة شجاعة
للعمالة غير المنتظمة.. كيف تؤمن على نفسك وتستحق المعاش بالقانون؟
مفيش كاميرات .. وزير السياحة يكشف كارثة عن سرقة الأسورة
ترامب يعلن تنفيذ "الضربة الرابعة" ضد سفينة قبالة فنزويلا بزعم تهريب مخدرات
توضيح عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
هل يجوز لبس السلاسل الفضة للرجال ؟ اعرف آراء الفقهاء ودار الإفتاء تحسم
أخبار البلد

وزير الشباب ومحافظ القاهرة يدشنان بداية مبادرة الكيانات في الشارع بالمطرية

أ ش أ

قام وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وبمصاحبة محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، بتدشين الانطلاقة الأولى لمبادرة الكيانات الشبابية بالشارع والتي تهدف إلى تطوير وتجميل أحياء ومختلف محافظات الجمهورية لتعزير وتنمية الانتماء للوطن.
وأوضح وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن رسالتنا واضحة وأننا داعمين ونقف خلف الشباب في مختلف خطواتهم، وأن الهدف من المبادرة هو الشباب المصري، ووجودنا اليوم في حي المطرية وبين أبنائها لدعم بلدنا والقيادة السياسية.
وعبر محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، عن سعادته بإطلاق المبادرة اليوم في حي المطرية هذا الحي العريق، مؤكداً على تواجد المحافظة للمساعدة وتقديم كل العون للشباب للمشاركة في تلك المبادرة.
وتأتي المبادرة في إطار سلسلة من البرامج والأنشطة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة؛ لتعزيز دور الشباب في خدمة المجتمع ودعم التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية.
وترتكز أهداف المبادرة على تنظيف وتجميل محافظات الجمهورية من خلال المشاركة الفعالة للشباب، وتعبيرهم من خلال تلك المبادرة عن الانتماء لدى الشباب المصري والكيانات الشبابية تجاه وطنهم ومساهماتهم في تجميله وإظهاره بالمظهر اللائق والمشرف.
 

وزير الشباب محافظ القاهرة مبادرة الكيانات الشبابية بالشارع

مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بشبين القناطر

قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات

حكم لبس السلاسل الفضة للرجال .. دار الإفتاء تجيب

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

لو عبرتم حدودنا سنكون في تل أبيب.. يديعوت أحرونوت تستعرض حديث مصطفى بكري

يديعوت أحرونوت : قد تكون الليلة الأخيرة.. حشود تتظاهر بالقرب من مقر إقامة نتنياهو بالقدس

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة

4 حالات يحق فيها للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي

البرلمان العربي: انتخاب السعودية لمجلس محافظي الطاقة الذرية مكسب عربي

الرئيس الإيراني مسعود بزشكیان

بزشكيان: قرار مجلس الأمن لن يثني إيران عن مسارها

سنغافورة: لا خطط لتشديد الإجراءات الصحية بسبب متحور XFG السائد في البلاد

كلية علوم الرياضة بنين بجامعة الزقازيق تنهي استعداداتها للعام الدراسي الجديد

غنية بالفيتامينات والمعادن.. نصائح وزارة الصحة لتحضير وجبات مدرسية صحية للاطفال

تعليم الشرقية تنهي استعدادات استقبال 2 مليون طالب بالعام الدراسي الجديد

جمال شعبان ناعيًا طبيب الأطفال محمد إسماعيل.. ما أشهر أسباب الإصابة بالسكتة القلبية؟

أنغام

سيبتلي قلبي .. أنغام تطرح أحدث أغانيها بالتعاون مع تامر حسين

لقاء وزير الدفاع

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

