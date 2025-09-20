وزير الشباب ومحافظ القاهرة يدشنان بداية مبادرة الكيانات في الشارع بالمطرية

قام وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وبمصاحبة محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، بتدشين الانطلاقة الأولى لمبادرة الكيانات الشبابية بالشارع والتي تهدف إلى تطوير وتجميل أحياء ومختلف محافظات الجمهورية لتعزير وتنمية الانتماء للوطن.

وأوضح وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن رسالتنا واضحة وأننا داعمين ونقف خلف الشباب في مختلف خطواتهم، وأن الهدف من المبادرة هو الشباب المصري، ووجودنا اليوم في حي المطرية وبين أبنائها لدعم بلدنا والقيادة السياسية.

وعبر محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، عن سعادته بإطلاق المبادرة اليوم في حي المطرية هذا الحي العريق، مؤكداً على تواجد المحافظة للمساعدة وتقديم كل العون للشباب للمشاركة في تلك المبادرة.

وتأتي المبادرة في إطار سلسلة من البرامج والأنشطة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة؛ لتعزيز دور الشباب في خدمة المجتمع ودعم التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية.

وترتكز أهداف المبادرة على تنظيف وتجميل محافظات الجمهورية من خلال المشاركة الفعالة للشباب، وتعبيرهم من خلال تلك المبادرة عن الانتماء لدى الشباب المصري والكيانات الشبابية تجاه وطنهم ومساهماتهم في تجميله وإظهاره بالمظهر اللائق والمشرف.

