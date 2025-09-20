إصابة 16شخصا نتيحة وقوع حادث تصادم سيارتين بطريق إدفو - مرسى علم

تعرض 16 شخص لاصابات متفرقة بالجسم نتيحة وقوع حادث تصادم سيارة تريلا، وأخرى سيارة ميكروباص بطريق إدفو / مرسى علم شمال شرق أسوان، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مرفق إسعاف أسوان بلاغاً يفيد حادث تصادم بين سيارتين بطريق إدفو مرسى علم بالقرب من الكيلو 13 مما أسفر عن إصابة 16 شخصاً بجروح وكدمات متفرقة بالجسم ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى النيل لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

حادث

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى محل البلاغ لمعاينتة والوقوف على أسباب الواقعة، وإزالة أثار الحادث عن الطريق أمام حركة السيارات وتم تحرير محضر بالواقعة.