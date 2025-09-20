رئيس سنغافورة : مصر لديها إمكانات واعدة وهذا هو الوقت المناسب لدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين

أكد رئيس جمهورية سنغافورة ثارمان شانموجار أتنام، أن مصر لديها إمكانات واعدة غير مستغلة، وأن هذا هو الوقت المناسب لدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين، مُشيداً بالاستقرار الذي تحظى به مصر، ووضوح السياسات التي تطبقها.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس جمهورية سنغافورة ثارمان شانموجار أتنام، بمقر إقامته، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس سنغافورة الى مصر، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

حضر اللقاء كل من السفير أحمد مصطفى، سفير مصر في سنغافورة، والسفير دومينيك جوه، سفير سنغافورة لدى مصر.

وأوضح رئيس جمهورية سنغافورة، أنه يجب العمل من خلال الجهات المعنية في البلدين لزيادة حجم التجارة البينية ، ونوه بإمكانية التعاون في مجال إدارة وتشغيل الموانئ ، على ضوء خبرة سنغافورة الكبيرة في هذا المجال.

وأكد شانموجار أتنام أهمية اللقاءات التي ستعقد على مستوي ممثلي القطاع الخاص في البلدين، فضلاً عن الزيارة إلتي سيتم تنظيمها إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

من جانبه ، رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بثارمان شانموجار أتنام، رئيس جمهورية سنغافورة، في زيارته الحالية لمصر ، باعتبارها أول زيارة يقوم بها إلى منطقة الشرق الأوسط منذ توليه مهام منصبه في سبتمبر 2023.

وأكد ، في هذا الصدد، الإعتزاز بما يربط مصر وسنغافورة من علاقات تاريخية متميزة ، وتفاهم حيال العديد من القضايا الدولية، مُشيراً إلي أن مصر كانت من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال سنغافورة عام 1965، وأسست العلاقات الدبلوماسية معها عام 1966.

وأشاد رئيس الوزراء، بما حققته سنغافورة من تقدم تنموي واقتصادي واجتماعي مشهود له، بما يجعلها نموذجاً يحتذى به للطفرات التنموية، مُؤكداً الحرص على الاستفادة من التجربة السنغافورية.

وأكد مدبولي أن زيارة رئيس سنغافورة الحالية إلى مصر ستدفع نحو تحقيق نقلة نوعية في علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خلال الفترة القادمة في عدد من القطاعات الهامة مثل إدارة وتشغيل الموانئ وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين بما يتوافق مع العلاقات السياسية الوثيقة بين البلدين، وكذا زيادة معدلات التبادل السياحي، فضلاً عن جذب الاستثمارات المباشرة في قطاعات هامة مثل تحلية المياه، خاصةً في ظل تحقيق سنغافورة تقدماً كبيراً في هذا المجال.

كما أعرب عن التطلع لتعظيم الاستفادة من موقع كل من مصر وسنغافورة، وما يتمتع به البلدان من إمكانات وقدرات كبيرة، مُرحباً في هذا السياق، بما شهدته الاستثمارات السنغافورية في مصر من زيادة واضحة فى السنوات الأخيرة، ومؤكداً الرغبة في الاستمرار في جذب مزيد من الاستثمارات السنغافورية، لاسيما فى ضوء ما شهدته مصر من طفرات في مجال البنية التحتية والتشريعات الخاصة بتشجيع الاستثمارات الاجنبية، مُشيراً إلي أن الوقت والظروف باتت مهيئة لدفع التعاون الاقتصادي بين البلدين الى آفاق جديدة سواء في مجال الاستثمارات أو التجارة. كما رحب بعقد منتدى الأعمال بين البلدين خلال زيارة رئيس سنغافورة.

وتناول رئيس الوزراء جهود تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي قام بزيارتها اليوم ، في إطار جولة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما تمنحه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من مزايا وحوافز، وكذا الجهود التي قامت بها الحكومة المصرية لتطوير البنية التحتية للموانئ المصرية، بما يساعد على جذب الشركات ذات الخبرة في مجال إدارة وتشغيل الموانئ.

وأشار إلى جهود الحكومة لطرح المطارات المصرية للقطاع الخاص للإدارة والتشغيل بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التي تعمل كمستشار استراتيجي للحكومة في هذا الصدد.

وفي ختام اللقاء، أشاد رئيس جمهورية سنغافورة بجهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتعاون القائم بينها وبين المؤسسات المالية الدولية.