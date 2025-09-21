التعليم : كثافات الفصول لن تتجاوز الـ50 طالباً في العام الدراسي الجديد

وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات مشددة لجميع المدارس مع بدء العام الدراسي الجديد ، تنص على أن يتم دخول الطلاب للمدارس على مراحل خلال الأسبوع الأول للدراسة، بما يضمن إتاحة الفرصة للتركيز مع الطلاب وتحقيق الانضباط الكامل داخل المدارس.

وفي إطار حرص الوزارة على تحسين البيئة التعليمية، أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الكثافات الطلابية المرتفعة داخل الفصول غير مقبولة، مؤكداً أن هناك توجيهات بأن أي فصل يجب ألا يتجاوز 50 طالباً

وتنتظم الدراسة اليوم في جميع المدارس الحكومية والرسمية و الخاصة والدولية الموجودة على مستوى الجمهورية ، بعد أن كان العام الدراسي قد بدأ بشكل جزئي غدا في 12 محافظة فقط لا تطبق اجازة السبت

الترم الأول 88 يوما واجازة نصف السنة 24 يناير

ومن جانبها كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل العام الدراسي الجديد مؤكدة ما يلي :

عدد أيام الدراسة في الفصل الدراسي الأول : 88 يوم بعد حذف أيام الجمع والسبت والاجازات الرسمية

بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل : من 10 يناير 2026 حتى 15 يناير 2026

بدء امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول من 17 يناير 2026 حتى 22 يناير 2026

إجازة نصف العام 2026 : مدتها أسبوعان تبدأ من السبت 24 يناير 2026 حتى الخميس 5 فبراير 2026 ، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الاجازة

اقرأ أيضًا: