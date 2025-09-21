عقب فوزه على الكاميرون.. أشرف صبحي يهنئ منتخب مصر للشباب بعد تتويجه بالبطولة الأفريقية للكرة الطائرة

قدّم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التهنئة إلى الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، وذلك بعد فوز المنتخب المصري للشباب تحت 20 سنة بالبطولة الأفريقية، عقب تغلبه اليوم في المباراة النهائية على نظيره الكاميروني بثلاثة أشواط دون رد، وتأهله لبطولة العالم بعد الفوز باللقب الأفريقي.

وعبر الدكتور أشرف صبحي عن سعادته بما حققه شباب المنتخب المصري للكرة الطائرة، مؤكدًا أن الأداء كان جيدًا ومميزًا، وأن الفريق فاز بجميع مبارياته في البطولة دون هزيمة واحدة.

وأشار صبحي إلى أن الرياضة المصرية تعيش فترة مليئة بالإنجازات على مختلف الأصعدة، بفضل تكاتف جميع أطراف المنظومة الرياضية والدعم غير المحدود من القيادة السياسية للرياضة المصرية على كافة الألعاب والمستويات.

واستضاف مجمع صالات حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر مباراة مصر والكاميرون ضمن منافسات نهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة 2025.

وبهذا التتويج الأفريقي، يضمن منتخب مصر مقعده في بطولة العالم المقبلة.