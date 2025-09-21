قوافل زاد العزة للمساعدات تنطلق من مصر إلى غزة رغم العراقيل الإسرائيلية

أكد مراسل "القاهرة الإخبارية"، زياد قاسم، انطلاق الفوج الأول من قافلة "زاد العزة" من الأراضي المصرية باتجاه قطاع غزة، مشيراً إلى أن القافلة تضم آلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية والغذائية التي تشمل الدقيق، الأرز، المكرونة، البقوليات، والمعلبات، إلى جانب مستلزمات طبية وإيوائية متنوعة مثل الخيام والأغطية، مضيفا أن الهلال الأحمر المصري عمل على تجهيز وتسيير هذه القوافل منذ 27 يوليو الماضي.



وأوضح زياد، أن الشاحنات تتدفق حالياً من الساحة الأمامية لمعبر رفح البري باتجاه منفذ كرم أبو سالم، الذي يعتبر المنفذ الوحيد حالياً لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، بعد إغلاق معبر اللنبي من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن فرق الهلال الأحمر المصري تعمل على تنسيق دخول هذه المساعدات بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني والهيئات الأممية لضمان وصولها إلى مستحقيها داخل القطاع.



وأشار المراسل إلى أن الدولة المصرية تمكنت منذ 7 أكتوبر من إدخال أكثر من 700 ألف طن من المساعدات، من خلال أكثر من 36 ألف شاحنة، كما تمكن الهلال الأحمر المصري خلال الشهرين الماضيين فقط من إدخال أكثر من 2000 شاحنة، ورغم العراقيل الإسرائيلية المتواصلة، تستمر مصر في دفع القوافل، حيث عادت 35 شاحنة مؤخراً دون أن تتمكن من تفريغ حمولتها بسبب تعطيل قوات الاحتلال.



ولفت زياد قاسم خلال تقريره موضحاً أن المساعدات تصل إلى مصر عبر مسارين: الأول من الداخل المصري عبر مؤسسات حكومية وأهلية، وعلى رأسها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والثاني من الخارج عبر مطار العريش الذي استقبل أكثر من 1050 طائرة، وميناء العريش الذي استقبل ما يقرب من 40 سفينة، محملة بمساعدات تتجاوز 115 ألف طن، يتم تجهيزها داخل مراكز لوجستية تابعة للهلال الأحمر المصري تمهيداً لدخولها إلى قطاع غزة.