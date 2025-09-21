قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي ينتقد نتنياهو: يجب إنهاء الحرب في غزة واستعادة المحتجزين
مصادر طبية: 31 شهيدا جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم
تهديد جديد من إيران.. ما هو الرد المحتمل على إعادة فرض العقوبات؟.. تفاصيل
وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 19 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في بولاق الدكرور
مصادر طبية: 14 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 9 في مدينة غزة
الحرس الثوري الإيراني يتوعد برد "قاتل" على أي اعتداء جديد
الهدف والطريق..الأزهر يقدم نصائح للطلاب في بداية العام الدراسي الجديد
استقرار أسعار التوابل والبهارات بالسوق المحلي واستمرار توازن المعروض مع الطلب
سُنة مهجورة من أداها غفر الله له وأدخله الجنة
هل يجوز إعادة الفريضة لتحصيل ثواب الجماعة؟.. دار الإفتاء تجيب
جامعة القاهرة تواصل احتفالها بانطلاق العام الجامعي الجديد 2025-2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

قوافل زاد العزة للمساعدات تنطلق من مصر إلى غزة رغم العراقيل الإسرائيلية

هاجر ابراهيم

أكد مراسل "القاهرة الإخبارية"، زياد قاسم، انطلاق الفوج الأول من قافلة "زاد العزة" من الأراضي المصرية باتجاه قطاع غزة، مشيراً إلى أن القافلة تضم آلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية والغذائية التي تشمل الدقيق، الأرز، المكرونة، البقوليات، والمعلبات، إلى جانب مستلزمات طبية وإيوائية متنوعة مثل الخيام والأغطية، مضيفا أن الهلال الأحمر المصري عمل على تجهيز وتسيير هذه القوافل منذ 27 يوليو الماضي.


وأوضح زياد، أن الشاحنات تتدفق حالياً من الساحة الأمامية لمعبر رفح البري باتجاه منفذ كرم أبو سالم، الذي يعتبر المنفذ الوحيد حالياً لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، بعد إغلاق معبر اللنبي من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن فرق الهلال الأحمر المصري تعمل على تنسيق دخول هذه المساعدات بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني والهيئات الأممية لضمان وصولها إلى مستحقيها داخل القطاع.


وأشار المراسل إلى أن الدولة المصرية تمكنت منذ 7 أكتوبر من إدخال أكثر من 700 ألف طن من المساعدات، من خلال أكثر من 36 ألف شاحنة، كما تمكن الهلال الأحمر المصري خلال الشهرين الماضيين فقط من إدخال أكثر من 2000 شاحنة، ورغم العراقيل الإسرائيلية المتواصلة، تستمر مصر في دفع القوافل، حيث عادت 35 شاحنة مؤخراً دون أن تتمكن من تفريغ حمولتها بسبب تعطيل قوات الاحتلال.


ولفت زياد قاسم خلال تقريره موضحاً أن المساعدات تصل إلى مصر عبر مسارين: الأول من الداخل المصري عبر مؤسسات حكومية وأهلية، وعلى رأسها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والثاني من الخارج عبر مطار العريش الذي استقبل أكثر من 1050 طائرة، وميناء العريش الذي استقبل ما يقرب من 40 سفينة، محملة بمساعدات تتجاوز 115 ألف طن، يتم تجهيزها داخل مراكز لوجستية تابعة للهلال الأحمر المصري تمهيداً لدخولها إلى قطاع غزة.

