مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما يكرم عبد العزيز مخيون

يكرم مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، برئاسة الدكتور أسامة رؤوف مؤسس المهرجان، الفنان القدير "عبد العزيز مخيون" تقديرًا لمسيرته الفنية الثرية وما قدمه من إسهامات بارزة للمسرح المصري، وذلك فى دورة المهرجان الثامنة المقامة فى الفترة من 2 حتى 6 أكتوبر المقبل، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

من جانبه، أعرب الفنان عبد العزيز مخيون عن سعادته بهذا التكريم، موجّهًا شكره لإدارة المهرجان والقائمين عليه، مؤكدًا أن هذا الاحتفاء يمثل له دافعًا لمواصلة الإبداع ويُعد تكريمًا لكل من آمن بالمسرح وقيمته.

الجدير بالذكر أن الفنان عبد العزيز مخيون، بعد تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية، قدم عدة عروض على مسارح الدولة من أبرزها مسرحية “مراصاد” (بيتر فايس)، ومسرحية “فوسيك” تأليف بوشنر، ومسرحية “مهرجان الضحك والبكاء” تأليف السيد الشوربجي، ومسرحية “المشخصاتية” تأليف عبدالله الطوخي، وغيرها من الأعمال المهمة، وقد انقطع مخيون عن المسرح لفترة ثم عاد ليقدم مسرحية “الناس اللي في التالت” تأليف أسامة أنور عكاشة على خشبة المسرح القومي، كما قدم مسرحية “الجانديرما” مخرجًا على مسرح الطليعة، ومسرحية “غدًا في الصيف القادم” لميخائيل رومان، مخرجًا أيضًا على مسرح الطليعة، إلى جانب ذلك، كتب العديد من المقالات حول المسرح وفنونه، أغلبها عن مشاهداته المسرحية في فرنسا وأوروبا، كما خاض تجربة فريدة في الريف المصري استمرت ثلاث سنوات بقرية ذكي أفندي بمحافظة البحيرة، وثّقها في كتابه "يوميات مخرج مسرحي في قرية مصرية"، وهي تجربة مسرحية دراسية تطبيقية تركت أثرًا مهمًا في مسيرته الفنية.

يشار إلى أن الدورة السابعة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، التى أقيمت في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر 2024، قد شهدت تكريم الفنانة نيللي والفنانة إلهام شاهين، والفنان هاني رمزي، والفنان الفلسطيني غنام غنام، والمخرج محمد حجاج، والفنان محسن منصور، ونقيب الفنانين العراقيين جبار جودي، والممثل التونسي منير العرقي.