محافظات

محافظ الوادى الجديد: بدء الدراسة في 507 مدارس وفق خطة العمل على مراحل

منصور ابوالعلمين

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، عن انطلاق الدراسة اليوم الاحد بجميع مدارس المحافظة مع بداية العام الدراسي 2025-2026.

 واستقبلت 507 مدارس موزعة على الإدارات التعليمية الخمس طلاب الصف الأول بمختلف المراحل التعليمية، بالتعليم العام واللغات والتربية الخاصة والتعليم الفني، وفق خطة العمل للأسبوع الأول.

وأوضح دكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، جاهزية المدارس من حيث البنية التحتية والتجهيزات اللازمة لاستيعاب الكثافات، مع استمرار المتابعة الميدانية واللحظية لكل الإدارات بما يضمن انتظام وانضباط العملية التعليمية.

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أنهى جولاته الميدانية الموسعة لمتابعة جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد، والتى شملت مجموعة من مدارس الخارجة، حيث مدرسة البستان للتعليم الأساسي (الابتدائية والإعدادية) ومدرسة الخارجة الرسمية  للغات.

وتفقد وكيل تعليم المحافظة الحجرات الدراسية وقاعات رياض الأطفال، والأنشطة،  والملاعب والمعامل وكل التجهيزات داخل الفصول للاطمئنان على تهيئة بيئة تعليمية مناسبة للطلاب وضمان قضاء وقت ممتع وشيق داخل المدرسة، بالإضافة إلى إجراءات الأمن والسلامة ووسائل الإضاءة والتهوية.

ولفت فضل إلى ضرورة توفير البيئة والمناخ الملائم أمام الطلاب والعمل على زيادة المستوى  التحصيلى وممارسة الأنشطة التربوية الهادفة وكل ما من شأنه ضمان تحقيق التفوق والنجاح.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد تعليم مدارس

