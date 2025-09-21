قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
للطلبة.. كيفية الحصول على اشتراكات القطارات

محمد غالي

يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن كيفية الحصول على اشتراك القطار وذلك تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد 2025/2026، والتي أعلنت من خلالها الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن توفير اشتراكات مخفضة للطلاب على عدد من القطارات.

كيفية الحصول علي اشتراك القطار

للطلبة كيفية الحصول على اشتراكات القطارات

وذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن الأسر ودعم الطلاب بتوفير وسيلة انتقال آمنة ومنظمة، تنفيذا لتوجيهات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.

وأكدت الهيئة أن نسبة الخصم على هذه الاشتراكات تصل إلى 81% من القيمة الفعلية للتذاكر، وتشمل القطارات الثالثة المكيفة، والقطارات الثالثة ذات التهوية الديناميكية، وقطارات تحيا مصر. 


ويتم تحديد قيمة الاشتراك وفق المسافة بين محطة القيام ومحطة الوصول، بحد أقصى 400 كم، مع قصر الاستفادة على الطلاب المقيدين بالمدارس والمعاهد والجامعات فقط.

خطوات استخراج الاشتراك

أوضحت السكة الحديد أن استخراج اشتراك الطلاب يتم من خلال شراء استمارة بقيمة 5 جنيهات من شبابيك التذاكر بالمحطات الرئيسية، ثم ملئها واعتمادها بختم شعار الجمهورية من الجهة التعليمية المقيد بها الطالب. 
كما يشترط تقديم صورتين شخصيتين حديثتين وصورة من بطاقة الرقم القومي، على أن تسلم المستندات إلى مكاتب الاشتراكات المنتشرة بالمحطات.
ويحدد الاشتراك بناء على المسافة بين أقرب محطة للسكن وأقرب محطة لمكان الدراسة، ويستخرج لمدة 9 أشهر، مع إمكانية إصدار اشتراك إضافي 3 أشهر في حال امتداد فترة الدراسة أو التدريب العملي.

مزايا إضافية

يتاح لحاملي اشتراكات الدرجة الثالثة المكيفة السفر على القطارات الأدنى مثل التهوية الديناميكية وقطارات تحيا مصر دون رسوم إضافية لكن دون حجز مقعد. 
أما في حالة الرغبة بحجز مقعد، فيدفع الطالب 5 جنيهات في قطارات التهوية الديناميكية، و10 جنيهات للدرجة الثالثة المكيفة، بحد أقصى رحلتين يوميا.

أهمية القرار

أشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار البعد الاجتماعي للدولة وتوفير الدعم للطلاب وأولياء الأمور، حيث تساهم هذه الاشتراكات في تقليل تكاليف الانتقال اليومية، وتشجيع الطلاب على الانتظام في الحضور الدراسي، إلى جانب دورها في تقليل الازدحام المروري وتخفيف الضغط على وسائل النقل الأخرى.

محطات استخراج الاشتراكات

خصصت الهيئة 53 شباكا رئيسيا في المحطات المركزية على مستوى الجمهورية لتقديم الخدمة بسهولة، من بينها محطات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، طنطا، المنصورة، أسيوط، وسوهاج، بما يضمن سهولة الحصول على الاشتراكات لجميع الطلاب في مختلف المحافظات.

خطوات استخراج الاشتراك اشتراكات الدرجة الثالثة المكيفة السكة الحديد الحصول على اشتراكات القطارات كيفية الحصول علي اشتراك القطار بداية العام الدراسي الجديد

