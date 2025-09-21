القانون لا يرحم.. رمضان صبحي متهم بالتزوير ومهدد بالسجن المشدد

أثار إعلان إحالة لاعب نادي بيراميدز، رمضان صبحي، إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير في محرر رسمي، جدلاً واسعًا في الأوساط الرياضية والقانونية على حد سواء، فالقضية التي بدأت مع محاولة أحد الأشخاص أداء امتحان بدلاً من رمضان صبحي في أحد المعاهد، قد تجر اللاعب إلى عقوبات قاسية تصل إلى السجن المشدد.

فالتزوير في المحررات الرسمية ليس جريمة هينة في القانون المصري، بل تحمل تبعات قانونية شديدة تستدعي أقصى درجات العقوبة، ومع انشغال الرأي العام بتفاصيل القضية، تبرز تساؤلات عديدة حول الحدود القانونية للتزوير وأثرها على الأفراد، وخاصة عندما يتعلق الأمر بشخصية عامة مثل رمضان صبحي.

عقوبات التزوير:

المادة 212:

تنص على أن كل شخص ارتكب تزويرًا في محرر رسمي من غير موظفي الحكومة، يُعاقب بالسجن المشدد أو السجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات.

المادة 214:

إذا استخدم الشخص المحررات المزورة مع علمه بتزويرها، فإنه يُعاقب بالسجن المشدد أو السجن مدة تتراوح بين 3 و 10 سنوات.

المادة 215:

تتحدث عن تزوير المحررات الخاصة بالأشخاص أو استخدام ورقة مزورة مع العلم بتزويرها، وعقوبتها تتراوح بين الحبس مع الشغل.

العقوبات المتعلقة بالغش في الامتحانات:

بالرغم من أن هذه الواقعة لا تندرج تحت قانون مكافحة الإخلال بأعمال الامتحانات، إلا أن القانون يشمل عقوبات شديدة ضد الغش. حيث يمكن أن تصل عقوبة الغش إلى السجن لمدة من سنتين إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة قد تصل إلى 200 ألف جنيه، فضلاً عن حرمان الطالب من دخول الامتحانات لفترة معينة.

مقارنة بين التزوير والغش:

التزوير في هذه القضية يتعلق باستخدام شخص آخر لأداء الامتحان بدلاً من رمضان صبحي مقابل مقابل مادي، وهو ما يُعتبر تزويرًا في المحررات الخاصة بالامتحانات. بينما يُعاقب الغش في الامتحانات بموجب قانون آخر، إلا أن التزوير يبقى الجريمة الرئيسية التي يتعامل معها القانون في هذه الحالة.