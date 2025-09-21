قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من بينهم مصر.. ترامب يدعو قادة 6 دول إلى اجتماع في المكتب البيضاوي (تفاصيل)
جدول مرتبات شهر سبتمبر .. والصرف في هذا الموعد
وزير خارجية البرتغال يعلن اعتراف بلاده بدولة فلسطين
أحمد موسى يشيد بموقف نقابة الصحفيين تجاه قانون الإجراءات الجناية
ابتهاج عربي ودولي باعتراف كندا وأستراليا والمملكة المتحدة رسميا بدولة فلسطين (تقرير)
دراسة متأنية.. الديهي: قانون الإجراءات الجنائية يشبه الدستور الثاني للبلاد
فوزي: إعادة الرئيس السيسي قانون الإجراءات الجنائية للنواب تمثل ممارسة ديمقراطية راسخة
مساعد وزير الخارجية الأسبق: رؤية ترامب للمنطقة دائمًا مقصورة على مصالح إسرائيل
تعليق أحمد السقا على تكريمه في حفل دير جيست
بعد اعتراف 3 دول كبرى بدولة فلسطين .. جيش الاحتلال يعلن توسيع الهجوم البري في غزة
خبير استراتيجي: نتنياهو يريد إيصال وترسيخ رسالة لشعبه بأنهم مهددون أمنيا
القدس ليست للبيع.. متحدث الرئاسة الفلسطينية: العالم سئم سياسة إسرائيل وأمريكا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

دودو الجباس: سنلعب مباراة أهلي جدة للمتعة طمعا في تاريخ لن يتكرر كثيرا

بيراميدز
بيراميدز
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط،تصريحات دودو الجباس لاعب بيراميدز بشأن مباراة أهلي جدة ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال دودو الجباس : "سنلعب مباراة أهلي جدة للمتعة طمعا في تاريخ لن يتكرر كثيرا".


وكانت قد وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى مدينة جدة استعدادًا مواجهة الأهلي السعودي في إطار مباريات كأس الإنتركونتيننتال التي ينظمها الفيفا لأبطال القارات.

ويحل بيراميدز بطل أفريقيا ضيفًا في التاسعة من مساء الثلاثاء على نظيره الأهلي السعودي بطل آسيا، على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة في إطار كأس الإنتركونتيننتال وعلى لقب بطولة كأس القارات الثلاث.

الإعلامي أحمد عبد الباسط دودو الجباس دودو الجباس لاعب بيراميدز بيراميدز مباراة أهلي جدة أهلي جدة

