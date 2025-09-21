كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط،تصريحات دودو الجباس لاعب بيراميدز بشأن مباراة أهلي جدة ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال دودو الجباس : "سنلعب مباراة أهلي جدة للمتعة طمعا في تاريخ لن يتكرر كثيرا".



وكانت قد وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى مدينة جدة استعدادًا مواجهة الأهلي السعودي في إطار مباريات كأس الإنتركونتيننتال التي ينظمها الفيفا لأبطال القارات.

ويحل بيراميدز بطل أفريقيا ضيفًا في التاسعة من مساء الثلاثاء على نظيره الأهلي السعودي بطل آسيا، على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة في إطار كأس الإنتركونتيننتال وعلى لقب بطولة كأس القارات الثلاث.