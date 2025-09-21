قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دار الإفتاء: تعذر رؤية هلال ربيع الآخر وبداية الشهر بعد غدٍ الثلاثاء
خروج البلوجر علياء قمرون من قسم التجمع في تهمة نشر فيديوهات خادشة
حماس: الاعتراف بفلسطين سيؤدي إلى قيام دولة وعاصمتها القدس
أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي
الوزير: الوعي السليم في التعامل مع وسائل النقل جزء من سلامة الوطن والمواطن
ماذا نقول في سجود الشكر؟.. الأزهر: سُنة عن النبي ويكفي فيه التسبيح
مانشستر سيتي يتقدم بهدف على آرسنال في الشوط الأول
14 عضوا بجامعة السويس ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% للعلماء الأكثر تأثيرا عالميا
حرص على مواجهة الأهلي.. فيريرا يدرس إستبعاد ثنائى الزمالك أمام الجونة
بعد اعتراف 3 دول كبرى بفلسطين.. نتنياهو: تهدد وجودنا.. و سموتريتش: يجب ازالة فكرة الدولة الفلسطينية للأبد
هل يجوز إهداء ثواب قراءة القرآن إلى الأحياء؟.. الإفتاء تجيب
وزير الرى: حريص على متابعة منظومة ومناسيب السد العالي وخزان أسوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد عبد الباسط يكشف القائمة المحتملة للخطيب في انتخابات الأهلي المقبلة

الخطيب
الخطيب
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط القائمة المحتملة لمحمود الخطيب في انتخابات الأهلي المقبلة عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

كتب أحمد عبد الباسط :"معلوماتي

القائمة المحتملة للخطيب في انتخابات الأهلي المقبلة  

•محمود الخطيب رئيسا

•نائب الرئيس :
منصب في يد لجنة الحكماء التي ترى وجود خالد مرتجي هو الأنسب نظرا لتفرغه وخبراته التي اكتسبها طيلة الدورات الماضية، يليه ياسين منصور المدعوم من الخطيب نفسه ولجنة الحكماء تخشى انسحابه في وسط الطريق كما فعل في مجلس ٢٠٠٢ أو استقالته من شركة الكرة بعد ٩ أشهر بسبب عمله الخاص".

وتابع :"أمين الصندوق :
في حالة وجود خالد مرتجي في منصب النائب فصراع ثنائي على هذا المنصب بين محمد الغزاوي أو محمد الجارحي ومن لم يقع عليه الاختيار يُكمل في العضوية وفي حالة وجود مرتجي يتم وجود الثنائي في العضوية بشكل طبيعي".

وأضاف :•العضوية :
١- سيد عبدالحفيظ (ويأخذ منصب الخطيب الحالي كمشرفا عاما على الكرة وبكامل الصلاحيات )

٢- طارق قنديل 
٣ - محمد الدماطي

٤ - يوجد عدم رضا على مي عاطف (العضو النسائي الحالي) والتفكير بين اثنتين (جيانا فاروق أو رنا إبراهيم).

٥ - مفاضلة بين كريم تهامي أو إبراهيم العامري فاروق.

وأكمل :"أسماء يُستكمل منها القائمة بعد تحديد موقف مرتجي والغزاوي والجارحي على المناصب

(أحمد حسام عوض - أحمد مسعود - حازم هلال - مهند مجدي) ".

وأوضح :"الخارجون من مجلس الأهلي حتى الآن طبقا للاتفاقات الداخلية والتي قد (تُغير لأسباب).. (حسام غالي - محمد شوقي - محمد سراج)".

وختم :"تكوين مجلس الإدارة من ١٢ شخصًا  وفي حالة التصويت على قرار ما وتساوت الأصوات ٦ مقابل ٦ يتم ترجيح كفة الـ ٦ الذين بينهم رئيس النادي ويحسب صوته في هذه الحالة بصوتين".

الإعلامي أحمد عبد الباسط القائمة المحتملة لمحمود الخطيب الخطيب انتخابات الأهلي الأهلي سيد عبدالحفيظ خالد مرتجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

النادي الأهلي

سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك

اروس فيشر

سويسري جديد على أعتاب تدريب الأهلي

خناقة داخل مستشفي في المنوفية

خناقة في مستشفى عام.. القصة الكاملة لمشاجرة مرافق مريض وممرضة بمستشفى السادات بالمنوفية

صورة تعبيرية

أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك

دواجن بيضاء

استمرار التراجع في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأحد 21-9-2025

انوسه كوته مدربة السيرك

تأييد حكم حبس أنوسة كوتة 3 أشهر وتعويض 100 ألف في قضية عامل السيرك

ترشيحاتنا

نتنياهو

نتنياهو: لن تقوم دولة فلسطينية والجواب سيكون بعد عودتي من الولايات المتحدة

جدعون ساعر

ساعر: مستقبل أرض إسرائيل لن يُحسم في لندن أو باريس بل في القدس

أرشيفية

السعودية تحظر تداول اللغة المبتذلة أو التباهي بالأموال والسيارات و تصوير الأطفال

بالصور

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر
الزعتر
الزعتر

محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى السلام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

عبير صبرى
عبير صبرى
عبير صبرى

فيديو

المشير محمد حسين طنطاوي

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حارس فكرة الدولة الفلسطينية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حط لي مصر فى جملة مفيدة

د. آية الهنداوي مدرس الدراسات اليهودية كلية الآداب - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: بنيامين نتنياهو .. زعيم الفساد والدم ومُحرف التوراة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

المزيد