أحمد عبد الباسط يكشف القائمة المحتملة للخطيب في انتخابات الأهلي المقبلة

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط القائمة المحتملة لمحمود الخطيب في انتخابات الأهلي المقبلة عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

كتب أحمد عبد الباسط :"معلوماتي

القائمة المحتملة للخطيب في انتخابات الأهلي المقبلة

•محمود الخطيب رئيسا

•نائب الرئيس :

منصب في يد لجنة الحكماء التي ترى وجود خالد مرتجي هو الأنسب نظرا لتفرغه وخبراته التي اكتسبها طيلة الدورات الماضية، يليه ياسين منصور المدعوم من الخطيب نفسه ولجنة الحكماء تخشى انسحابه في وسط الطريق كما فعل في مجلس ٢٠٠٢ أو استقالته من شركة الكرة بعد ٩ أشهر بسبب عمله الخاص".

وتابع :"أمين الصندوق :

في حالة وجود خالد مرتجي في منصب النائب فصراع ثنائي على هذا المنصب بين محمد الغزاوي أو محمد الجارحي ومن لم يقع عليه الاختيار يُكمل في العضوية وفي حالة وجود مرتجي يتم وجود الثنائي في العضوية بشكل طبيعي".

وأضاف :•العضوية :

١- سيد عبدالحفيظ (ويأخذ منصب الخطيب الحالي كمشرفا عاما على الكرة وبكامل الصلاحيات )

٢- طارق قنديل

٣ - محمد الدماطي

٤ - يوجد عدم رضا على مي عاطف (العضو النسائي الحالي) والتفكير بين اثنتين (جيانا فاروق أو رنا إبراهيم).

٥ - مفاضلة بين كريم تهامي أو إبراهيم العامري فاروق.

وأكمل :"أسماء يُستكمل منها القائمة بعد تحديد موقف مرتجي والغزاوي والجارحي على المناصب

(أحمد حسام عوض - أحمد مسعود - حازم هلال - مهند مجدي) ".

وأوضح :"الخارجون من مجلس الأهلي حتى الآن طبقا للاتفاقات الداخلية والتي قد (تُغير لأسباب).. (حسام غالي - محمد شوقي - محمد سراج)".

وختم :"تكوين مجلس الإدارة من ١٢ شخصًا وفي حالة التصويت على قرار ما وتساوت الأصوات ٦ مقابل ٦ يتم ترجيح كفة الـ ٦ الذين بينهم رئيس النادي ويحسب صوته في هذه الحالة بصوتين".