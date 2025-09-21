شوبير :الخطيب حاليًا في حالة صفاء ذهني في العمرة وعقب عودته سيحسم موقفه فورًا

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل جديدة بشأن موقف مشاركة محمود الخطيب في الانتخابات ضمن القائمة.

وقال شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ''الخطيب حاليًا في حالة صفاء ذهني في العمرة، وعقب عودته سيحسم موقفه فورًا بعد اجتماع مجلس الإدارة غدًا، والجميع يتوقع عودته عن قراره والاستجابة للمطالب بترشحه مرة أخرى، الخطيب سيراجع الأطباء أولًا لحسم موقفه النهائي سواء من نزول الانتخابات أو الابتعاد، لكن إذا فاجأ الجميع وقرر عدم الترشح بصورة نهائية، فسيكون ياسين منصور هو المرشح الأبرز على رئاسة الأهلي''



كشف مجدي عبدالغني، نجم الكرة المصرية السابق، عن سبب عدم تدخله لحل الخلاف القائم بين محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومصطفى يونس، نجم الفريق الأسبق.



وقال عبدالغني خلال ظهوره في بودكاست «جيت للشاطر»: «ليه أتدخل لحل أزمة الخطيب ومصطفى يونس؟!، أنا مالي بالموضوع».