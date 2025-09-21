الوزير: الوعي السليم في التعامل مع وسائل النقل جزء من سلامة الوطن والمواطن

شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاحتفال الشعبي لإطلاق مبادرة “صحح مفاهيمك”، والذي نظمته وزارة الأوقاف، وذلك بحضور كل من الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، والمهندس كريم بدوي وزير البترول، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والقانونية، و الدكتور نظير محمد عياد - مفتي الجمهورية، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، بالإضافة إلى ممثلي شباب ٢٧ محافظة.

وفي كلمته خلال الاحتفالية أعرب الوزير عن سعادته بالمشاركة في هذا المشهد الوطني المشرف، في إطار الاحتفال الشعبي بإطلاق مبادرة “صحح مفاهيمك”، تلك المبادرة التي تتبنّاها وزارة الأوقاف، لتكون منبرًا يجمع الدولة والمجتمع، ونواةً لصحوة فكرية وأخلاقية، تحت رايةٍ واحدة: فهم صحيح، تعامل سليم، مجتمع واعٍ، ووطن مزدهر، لافتًا إلى أنها تهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة التي تتنافى مع الشريعة الإسلامية السمحة، وترتكز على التوعية المجتمعية من خلال المحاضرات والندوات والحملات الإعلامية والإصدارات التوعوية بما يساهم في مواجهة الفكر المتطرف ومحاربة الشائعات والانحرافات الفكرية.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن وزارة النقل إذ تشارك اليوم في هذه الحملة الوطنية، فإنها لا تقوم بذلك كجهة تنفيذية لمهام النقل فقط، بل كمكوّن أساسي في منظومة الوعي الوطني الشامل. وفي هذا الإطار، فقد تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي النقل والأوقاف تحت شعار “صحح مفاهيمك – سلامتك تهمنا”، بهدف دعم الأنشطة التوعوية والدعوية الخاصة بأخلاقيات استخدام الطرق والتعامل مع وسائل النقل والمواصلات بمختلف أنواعها، بما يُسهم في المحافظة على أرواح المواطنين والممتلكات العامة، وتعزيز القيم الدينية والاجتماعية الإيجابية، وذلك من خلال تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية، وتنظيم الندوات والمحاضرات وورش العمل، وتبادل المواد العلمية والمحتوى الرقمي بين الجانبين.

وأشار إلى أن وزارة النقل تؤكد أن الوعي السليم ليس رفاهية، بل هو جزء لا يتجزأ من سلامة الوطن والمواطن، خاصة فيما يتعلق بضرورة التصدي للسلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض مستخدمي الطرق ووسائل النقل والمواصلات، حفاظًا على الأرواح والممتلكات العامة، مثل: عدم مراعاة المشاة للعبور الآمن، وإهمال ارتداء بعض السائقين لحزام الأمان، وعدم الالتزام بالحارات المرورية وبالمسافات الآمنة بين السيارات، وإلقاء المخلفات على الطريق، والسير بسرعات زائدة عن السرعات المقررة، والسير عكس الاتجاه، والسير تحت تأثير تعاطي المخدرات.

وكذلك السلوكيات السلبية التي يرتكبها البعض في مرفق السكك الحديدية، مثل: اقتحام المزلقانات، وإقامة المعابر غير القانونية على شريط السكة الحديد، وشد فرامل الهواء أثناء سير القطار، وإلقاء القمامة على القضبان، وركوب القطارات في أماكن غير مخصصة لذلك مثل التسطيح أعلى القطارات أو الركوب بين فواصل العربات، وقذف الأطفال للقطارات بالحجارة، والتي تؤدي إلى وقوع إصابات بين الركاب والسائقين.

وأضاف أن وزارة النقل تناشد المواطنين المصريين في كافة أرجاء وطننا العظيم بضرورة المشاركة في حملات التوعية المجتمعية.

وقد بدأت وزارة النقل بالفعل في تنظيم مجموعة من المؤتمرات والندوات التوعوية في محافظات مصر المختلفة بالتعاون مع وزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر الشريف والكنيسة المصرية والهيئة العامة للاستعلامات، لتعزيز الوعي المجتمعي بسلوكيات التعامل مع المرافق العامة.

وقد كان آخر هذه الندوات، الندوة الجماهيرية التي قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتنظيمها بالمجمع الإعلامي بمحافظة بورسعيد للتوعية بالسلوكيات السلبية في التعامل مع مرفق السكك الحديدية، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني وأئمة ودعاة وزارة الأوقاف وعدد من طلبة المدارس بالمحافظة.

وكذلك الندوة الجماهيرية التي قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتنظيمها بمحافظة السويس، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، وبمشاركة واسعة من المواطنين.

وأوضح الوزير، أنه في إطار حرص وزارة النقل على رفع كفاءة العنصر البشري باعتباره المحرك الأساسي لقطاع النقل، فقد قامت الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة للوزارة بالبدء في تنفيذ مبادرتها التدريبية المجانية الموجهة للسائقين تحت شعار “سائق واعٍ .. لطريق آمن”، وذلك اعتبارًا من يوم 16 أغسطس 2025. وقد حظيت المبادرة بإقبال كبير، حيث تلقت الشركة أكثر من 700 طلب اشتراك من مختلف السائقين، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المبادرة بتخريج عدد 103 سائق من حاملي الرخصة درجة أولى وتسليمهم الشهادات المعتمدة، والإعلان عن انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة.

ولفت إلى أننا جميعًا، حكومة وشعبًا، وزارات وهيئات، مسؤولون أمام الله ثم أمام الوطن عن حماية عقول شبابنا من أي فكر دخيل أو مغلوط، وعن غرس قيم الوسطية، والرحمة، والانضباط، والعمل الجاد، واحترام القوانين، والإخلاص للوطن.

وأضاف أن حملة “صحح مفاهيمك” هي دعوة للجميع، لكل واحدٍ منّا: أن يُراجع فكره وسلوكه، وأن يعود إلى ما يؤمن به من قيم الدين الكريم: كالأمانة، الصدق، الاحترام، انضباط المواعيد، حفظ النفس، والحفاظ على حقوق الغير.. ولكل قائدٍ، مسؤولٍ، معلمٍ، إمامٍ، إعلاميٍّ: أن يكون سفيرًا للرسالة، أن ينشر الخير، ويُصلح بين الناس، وأن يحثّ على الالتزام.. ولكل مؤسسة حكومية أو أهلية: أن تدعم هذه المبادرة، وتُسهم في نشرها، وأن تُستثمر مواردها في توعية الناس، وبناء الفكر، وتحصين المجتمع ضد السلوك السلبي والمفاهيم الخاطئة.

وفي ختام كلمته، وجّه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الشكر والتحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، الذي وضع خطة بناء الدولة المصرية، والتي كان من أهم أركانها بناء الإنسان المصري القوي والواعي، بالإضافة إلى بناء بنية تحتية متقدمة، ليس فقط في الطرق والكباري، بل في المطارات وشبكات الكهرباء وشبكات الاتصالات ومشروعات الإسكان وغيرها. مضيفًا أنه لكي نحافظ على هذه البنية التحتية القوية لابد من فكر واعٍ عند استخدامها، ومن هنا جاءت هذه المبادرة وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى المحافظة على الممتلكات وعلى أرواح المواطنين. مؤكدًا أن خطة التطوير هدفت إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة ومقصد سياحي عالمي.

كما أكد الوزير على أهمية الوعي بشعار “صُنع في مصر”، والوعي بأهمية تطوير الصناعة المصرية والمنتج المحلي وتشجيع استخدام المنتجات المصرية.