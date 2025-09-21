قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خاص| بينهم 3 معاونين للوزير.. «الصحة» على موعد مع أكبر حركة تغييرات
من بينهم مصر.. ترامب يدعو قادة 6 دول إلى اجتماع في المكتب البيضاوي (تفاصيل)
جدول مرتبات شهر سبتمبر .. والصرف في هذا الموعد
وزير خارجية البرتغال يعلن اعتراف بلاده بدولة فلسطين
أحمد موسى يشيد بموقف نقابة الصحفيين تجاه قانون الإجراءات الجناية
ابتهاج عربي ودولي باعتراف كندا وأستراليا والمملكة المتحدة رسميا بدولة فلسطين (تقرير)
دراسة متأنية.. الديهي: قانون الإجراءات الجنائية يشبه الدستور الثاني للبلاد
فوزي: إعادة الرئيس السيسي قانون الإجراءات الجنائية للنواب تمثل ممارسة ديمقراطية راسخة
مساعد وزير الخارجية الأسبق: رؤية ترامب للمنطقة دائمًا مقصورة على مصالح إسرائيل
تعليق أحمد السقا على تكريمه في حفل دير جيست
بعد اعتراف 3 دول كبرى بدولة فلسطين .. جيش الاحتلال يعلن توسيع الهجوم البري في غزة
خبير استراتيجي: نتنياهو يريد إيصال وترسيخ رسالة لشعبه بأنهم مهددون أمنيا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: الاعترافات بالدولة الفلسطينية ستتزايد خلال الفترة المقبلة

السفير رياض منصور مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة
السفير رياض منصور مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة
علي مكي

رحب السفير رياض منصور مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة باعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بالدولة الفلسطينية، واصفًا الخطوة بأنها إنجاز تاريخي يمهّد لحصول فلسطين على موقعها الطبيعي كعضو كامل بالأمم المتحدة.

وأكد منصور فى تصريحات خاصة للقاهرة الأخبارية أن مؤتمر نيويورك يناقش وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، متوقعًا أن يمنح المؤتمر زخمًا سياسيًا كبيرًا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وتحقيق استقلال الدولة الفلسطينية.

وأشار إلى أن الاعترافات بالدولة الفلسطينية ستتزايد خلال الفترة المقبلة، مثمنًا دعم الدول العربية وعلى رأسها مصر والسعودية والأردن وقطر، وداعيًا إلى تكثيف الجهود لتجسيد حل الدولتين.

واستنكر المندوب منع الوفد الفلسطيني من حضور أعمال المؤتمر، كاشفًا أن الرئيس محمود عباس سيوجّه كلمة مهمة إلى المجتمع الدولي والائتلاف الداعم لحل الدولتين.

كما لفت إلى أن التحولات الكبيرة في الموقف الأوروبي تمثل نقلة نوعية في دعم القضية الفلسطينية، مشيدًا بالخطوات الرادعة لبعض الدول الأوروبية تجاه ممارسات الاحتلال.

فلسطين غزة رياض منصور

