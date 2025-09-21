مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: الاعترافات بالدولة الفلسطينية ستتزايد خلال الفترة المقبلة

رحب السفير رياض منصور مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة باعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بالدولة الفلسطينية، واصفًا الخطوة بأنها إنجاز تاريخي يمهّد لحصول فلسطين على موقعها الطبيعي كعضو كامل بالأمم المتحدة.

وأكد منصور فى تصريحات خاصة للقاهرة الأخبارية أن مؤتمر نيويورك يناقش وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، متوقعًا أن يمنح المؤتمر زخمًا سياسيًا كبيرًا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وتحقيق استقلال الدولة الفلسطينية.

وأشار إلى أن الاعترافات بالدولة الفلسطينية ستتزايد خلال الفترة المقبلة، مثمنًا دعم الدول العربية وعلى رأسها مصر والسعودية والأردن وقطر، وداعيًا إلى تكثيف الجهود لتجسيد حل الدولتين.

واستنكر المندوب منع الوفد الفلسطيني من حضور أعمال المؤتمر، كاشفًا أن الرئيس محمود عباس سيوجّه كلمة مهمة إلى المجتمع الدولي والائتلاف الداعم لحل الدولتين.

كما لفت إلى أن التحولات الكبيرة في الموقف الأوروبي تمثل نقلة نوعية في دعم القضية الفلسطينية، مشيدًا بالخطوات الرادعة لبعض الدول الأوروبية تجاه ممارسات الاحتلال.